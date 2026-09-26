شعر و ادب شمالی کشمیر کا سالانہ اجلاس اور نعتیہ مشاعرہ
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Published : September 26, 2026 at 5:00 PM IST
بارہمولہ، جموں کشمیر (کوثر عرفات)
شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور (امرگڑھ) میں 'شعر و ادب شمالی کشمیر' کا سالانہ اجلاس اور نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ یہ باوقار پروگرام بُکس اینڈ برینز لائبریری (Books & Brains Library) کے اشتراک سے امرگڑھ میں منعقد ہوا، جس میں وادی کے مقتدر ادیبوں، دانشوروں اور معروف قلم کاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز محمد سعید مسعودی کی تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا، جس کے بعد سرور بلبل نے بارگاہِ رسالت مآب ﷺ میں نعتِ شریف کا ہدیہ پیش کیا۔
سالانہ اجلاس کی صدارت بزم کے صدر یوسف صمیم نے کی۔ اجلاس کے دوران تنظیم کی سال بھر کی ادبی سرگرمیوں، کامیابیوں اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر موجود ارکان نے بزم کی ادبی و ثقافتی سرگرمیوں کو نچلی سطح پر مزید مستحکم اور وسیع کرنے کے حوالے سے اپنے قیمتی خیالات اور تجاویز کا اظہار کیا۔ اجلاس کے فوراً بعد ایک شاندار نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں مدعو شعراء کرام نے حضورِ اکرم ﷺ کی شانِ اقدس میں عقیدت و محبت سے لبریز کلام پیش کر کے محفل کو رقت انگیز بنا دیا۔ پروگرام کے آخری مرحلے میں غلام رسول وگے اور منظور احمد وانی نے اپنے اختتامی کلمات میں پروگرام کے کامیاب انعقاد پر منتظمین، شعراء اور تمام شرکاء کو مبارکباد پیش کی۔
اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پروگرام کے بانی اور بزم کے صدر یوسف صمیم نے کہا کہ ہم اس قسم کے ادبی پروگرام سال بھر منعقد کرتے رہتے ہیں اور ہمارا بنیادی مقصد نئی نسل کو شعر و ادب کی جانب راغب کرنا ہے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ آج کی محفل میں نوجوانوں نے بھی جوش و خروش سے حصہ لیا اور اپنا کلام پیش کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری تنظیم اردو زبان کے ساتھ ساتھ کشمیری، ڈوگری اور دیگر مقامی زبانوں کے فروغ کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ آنے والے وقت میں بھی اس طرح کے پروگرام تواتر کے ساتھ جاری رہیں گے، اور وہ نوجوان نسل سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آگے آئیں تاکہ ان ادبی محفلوں کے ذریعے اپنے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر سکیں۔
بارہمولہ، جموں کشمیر (کوثر عرفات)
شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور (امرگڑھ) میں 'شعر و ادب شمالی کشمیر' کا سالانہ اجلاس اور نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ یہ باوقار پروگرام بُکس اینڈ برینز لائبریری (Books & Brains Library) کے اشتراک سے امرگڑھ میں منعقد ہوا، جس میں وادی کے مقتدر ادیبوں، دانشوروں اور معروف قلم کاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز محمد سعید مسعودی کی تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا، جس کے بعد سرور بلبل نے بارگاہِ رسالت مآب ﷺ میں نعتِ شریف کا ہدیہ پیش کیا۔
سالانہ اجلاس کی صدارت بزم کے صدر یوسف صمیم نے کی۔ اجلاس کے دوران تنظیم کی سال بھر کی ادبی سرگرمیوں، کامیابیوں اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر موجود ارکان نے بزم کی ادبی و ثقافتی سرگرمیوں کو نچلی سطح پر مزید مستحکم اور وسیع کرنے کے حوالے سے اپنے قیمتی خیالات اور تجاویز کا اظہار کیا۔ اجلاس کے فوراً بعد ایک شاندار نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں مدعو شعراء کرام نے حضورِ اکرم ﷺ کی شانِ اقدس میں عقیدت و محبت سے لبریز کلام پیش کر کے محفل کو رقت انگیز بنا دیا۔ پروگرام کے آخری مرحلے میں غلام رسول وگے اور منظور احمد وانی نے اپنے اختتامی کلمات میں پروگرام کے کامیاب انعقاد پر منتظمین، شعراء اور تمام شرکاء کو مبارکباد پیش کی۔
اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پروگرام کے بانی اور بزم کے صدر یوسف صمیم نے کہا کہ ہم اس قسم کے ادبی پروگرام سال بھر منعقد کرتے رہتے ہیں اور ہمارا بنیادی مقصد نئی نسل کو شعر و ادب کی جانب راغب کرنا ہے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ آج کی محفل میں نوجوانوں نے بھی جوش و خروش سے حصہ لیا اور اپنا کلام پیش کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری تنظیم اردو زبان کے ساتھ ساتھ کشمیری، ڈوگری اور دیگر مقامی زبانوں کے فروغ کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ آنے والے وقت میں بھی اس طرح کے پروگرام تواتر کے ساتھ جاری رہیں گے، اور وہ نوجوان نسل سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آگے آئیں تاکہ ان ادبی محفلوں کے ذریعے اپنے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر سکیں۔