اربوں کے منصوبے نامکمل، لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، حکومت ٹھیکیداروں کے بل فوراً واگزار کرے: نظام الدین بھٹ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 2, 2026 at 8:02 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی)
سینئر کانگریس رہنما اور ایم ایل اے باندی پورہ، نظام الدین بھٹ نے جموں و کشمیر کے موجودہ انتظامی ڈھانچے اور بیوروکریسی کے رویے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری حکومت کی موجودگی کے باوجود منتخب نمائندے خود کو بے بس اور قسم پرسی کی حالت میں محسوس کر رہے ہیں۔ جموں میں "ای ٹی وی بھارت" سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نظام الدین بھٹ نے کہا کہ جب بیوروکریٹ افسران براہِ راست اسپیکر کو خطوط لکھ کر ایوان کے فیصلوں پر سوال اٹھاتے ہیں، تو یہ جمہوریت اور ایوانِ اسمبلی کی شدید تذلیل ہے۔
اسپیکر اسمبلی کو افسران کی جانب سے لکھے گئے خطوط کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا: "جس ایوان میں افسران منتخب نمائندوں کے فیصلوں پر سوال اٹھائیں اور حد سے تجاوز کر کے اسپیکر کو خط لکھیں—یہ آئین اور ایوان کی توہین ہے۔ یہ اسمبلی کے وقار کو ٹھیس پہنچانے اور ہمیں یہ بتانے کے مترادف ہے کہ عوامی نمائندوں کی کوئی حیثیت نہیں اور تمام فیصلے صرف بیوروکریسی ہی کرے گی۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے پر ایوان میں استحقاق کی تحریک (Privilege Motion) پیش کر دی گئی ہے اور امید ہے کہ پریولیج کمیٹی اس کا سنجیدگی سے نوٹس لے گی۔
ایک فلاحی ریاست اور انتظامی دباؤ کے فرق پر روشنی ڈالتے ہوئے ایم ایل اے باندی پورہ نے کہا کہ کسی بھی جمہوریت میں اصل طاقت عوام اور ان کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں۔ فلاحی ریاست میں عوامی اداروں اور عوامی فیصلوں کی عزت کی جاتی ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ عوام کے بنائے گئے اداروں کے وقار اور اختیارات کو ختم کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ افسران اب اسمبلی کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جل جیون مشن کی تحقیقات کے معاملے پر بات کرتے ہوئے نظام الدین بھٹ نے کہا کہ حکومت کو انکوائریوں کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل اور ٹھیکیداروں کی مشکلات کا بھی فوری حل نکالنا ہوگا۔ انہوں نے سوال اٹھایا: "ہم کب تک محض انکوائری کمیٹیوں اور مقدمے بازی میں الجھے رہیں گے؟ اربوں روپے کے منصوبے نامکمل پڑے ہیں اور لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ ہزاروں مقامی ٹھیکیداروں کے واجب الادا بل روکے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔ اسمبلی نے واضح ہدایت دی ہے کہ جو اسکیمیں تیار ہیں انہیں فوراً چالو کیا جائے اور ٹھیکیداروں کے جائز بل فوری طور پر واگزار کیے جائیں۔
جموں، (محمد اشرف گنائی)
سینئر کانگریس رہنما اور ایم ایل اے باندی پورہ، نظام الدین بھٹ نے جموں و کشمیر کے موجودہ انتظامی ڈھانچے اور بیوروکریسی کے رویے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری حکومت کی موجودگی کے باوجود منتخب نمائندے خود کو بے بس اور قسم پرسی کی حالت میں محسوس کر رہے ہیں۔ جموں میں "ای ٹی وی بھارت" سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نظام الدین بھٹ نے کہا کہ جب بیوروکریٹ افسران براہِ راست اسپیکر کو خطوط لکھ کر ایوان کے فیصلوں پر سوال اٹھاتے ہیں، تو یہ جمہوریت اور ایوانِ اسمبلی کی شدید تذلیل ہے۔
اسپیکر اسمبلی کو افسران کی جانب سے لکھے گئے خطوط کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا: "جس ایوان میں افسران منتخب نمائندوں کے فیصلوں پر سوال اٹھائیں اور حد سے تجاوز کر کے اسپیکر کو خط لکھیں—یہ آئین اور ایوان کی توہین ہے۔ یہ اسمبلی کے وقار کو ٹھیس پہنچانے اور ہمیں یہ بتانے کے مترادف ہے کہ عوامی نمائندوں کی کوئی حیثیت نہیں اور تمام فیصلے صرف بیوروکریسی ہی کرے گی۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے پر ایوان میں استحقاق کی تحریک (Privilege Motion) پیش کر دی گئی ہے اور امید ہے کہ پریولیج کمیٹی اس کا سنجیدگی سے نوٹس لے گی۔
ایک فلاحی ریاست اور انتظامی دباؤ کے فرق پر روشنی ڈالتے ہوئے ایم ایل اے باندی پورہ نے کہا کہ کسی بھی جمہوریت میں اصل طاقت عوام اور ان کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں۔ فلاحی ریاست میں عوامی اداروں اور عوامی فیصلوں کی عزت کی جاتی ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ عوام کے بنائے گئے اداروں کے وقار اور اختیارات کو ختم کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ افسران اب اسمبلی کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جل جیون مشن کی تحقیقات کے معاملے پر بات کرتے ہوئے نظام الدین بھٹ نے کہا کہ حکومت کو انکوائریوں کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل اور ٹھیکیداروں کی مشکلات کا بھی فوری حل نکالنا ہوگا۔ انہوں نے سوال اٹھایا: "ہم کب تک محض انکوائری کمیٹیوں اور مقدمے بازی میں الجھے رہیں گے؟ اربوں روپے کے منصوبے نامکمل پڑے ہیں اور لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ ہزاروں مقامی ٹھیکیداروں کے واجب الادا بل روکے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔ اسمبلی نے واضح ہدایت دی ہے کہ جو اسکیمیں تیار ہیں انہیں فوراً چالو کیا جائے اور ٹھیکیداروں کے جائز بل فوری طور پر واگزار کیے جائیں۔