کشمیر میں پہلی بار بانس کی کامیاب افزائش

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 7, 2025 at 5:19 PM IST

1 Min Read
گاندربل: شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی - کشمیر (ایس کے یو اے ایس ٹی-کے) نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں بانس کی کامیاب افزائش کے بعد چین سے درآمد کی گئی بانس کی اس قسم کو اوڑی سمیت دیگر خطوں میں متعارف کرائے جانے کا منصوبہ بنایا ہے۔

زرعی یونیورسٹی کی فیکلٹی آف فاریسٹری نے گاندربل کے بینہامہ لار کیمپس میں نیشنل بانس مشن (این بی ایم) کے تحت ایک نئی پہل کا آغاز کیا تھا۔ فیکلٹی آف فاریسٹری کے سربراہ ڈاکٹر پرویز احمد صوفی نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت بانس کی ایک نئی نسل ’فالسٹیکس بانس‘ (Phyllostachys) متعارف کرایا گیا تھا۔  

انہوں نے کہا کہ کشمیر کے آب و ہوا کے موافق درآمد کی گئی اس قسم کی تجرباتی کاشت کی گئی اور اس قسم کے بانس کو تجارتی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل مانا جاتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے کشمیر کی مجموعی معیشت کو کافی سہارا ملے گا۔

TAGGED:

KASHMIR BAMBOO CULTIVATION
SKUAST K
CENTRAL KASHMIR BAMBOO
کشمیر بانس
BAMBOO IN KASHMIR

