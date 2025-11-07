کشمیر میں پہلی بار بانس کی کامیاب افزائش - BAMBOO IN KASHMIR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 7, 2025 at 5:19 PM IST
گاندربل: شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی - کشمیر (ایس کے یو اے ایس ٹی-کے) نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں بانس کی کامیاب افزائش کے بعد چین سے درآمد کی گئی بانس کی اس قسم کو اوڑی سمیت دیگر خطوں میں متعارف کرائے جانے کا منصوبہ بنایا ہے۔
زرعی یونیورسٹی کی فیکلٹی آف فاریسٹری نے گاندربل کے بینہامہ لار کیمپس میں نیشنل بانس مشن (این بی ایم) کے تحت ایک نئی پہل کا آغاز کیا تھا۔ فیکلٹی آف فاریسٹری کے سربراہ ڈاکٹر پرویز احمد صوفی نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت بانس کی ایک نئی نسل ’فالسٹیکس بانس‘ (Phyllostachys) متعارف کرایا گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ کشمیر کے آب و ہوا کے موافق درآمد کی گئی اس قسم کی تجرباتی کاشت کی گئی اور اس قسم کے بانس کو تجارتی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل مانا جاتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے کشمیر کی مجموعی معیشت کو کافی سہارا ملے گا۔
گاندربل: شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی - کشمیر (ایس کے یو اے ایس ٹی-کے) نے وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں بانس کی کامیاب افزائش کے بعد چین سے درآمد کی گئی بانس کی اس قسم کو اوڑی سمیت دیگر خطوں میں متعارف کرائے جانے کا منصوبہ بنایا ہے۔
زرعی یونیورسٹی کی فیکلٹی آف فاریسٹری نے گاندربل کے بینہامہ لار کیمپس میں نیشنل بانس مشن (این بی ایم) کے تحت ایک نئی پہل کا آغاز کیا تھا۔ فیکلٹی آف فاریسٹری کے سربراہ ڈاکٹر پرویز احمد صوفی نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت بانس کی ایک نئی نسل ’فالسٹیکس بانس‘ (Phyllostachys) متعارف کرایا گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ کشمیر کے آب و ہوا کے موافق درآمد کی گئی اس قسم کی تجرباتی کاشت کی گئی اور اس قسم کے بانس کو تجارتی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل مانا جاتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے کشمیر کی مجموعی معیشت کو کافی سہارا ملے گا۔