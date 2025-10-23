ETV Bharat / Videos

خزاں میں مہک اٹھا کشمیر کا ’باغ گل داؤد‘ - KASHMIR GUL DAWOOD

Published : October 23, 2025 at 8:53 PM IST

سرینگر: معروف ڈل جھیل کے کنارے اور زبرون پہاڑی سلسلہ کے دامن میں واقع ’باغ گل داؤد‘ انسان اور فطرت کے حسین امتزاج کی نئی مثال بن گیا ہے۔

پانچ ہیکٹیئر پر پھیلے اس باغ میں گل داؤد کے ایک لاکھ پودوں پر 30 لاکھ رنگ برنگے پھول اپنے جوبن پر ہیں، جو خزاں کے سونے موسم میں نئی تازگی کا احساس دِلا رہے ہیں۔

گزشتہ سال اس باغ کی بنیاد رکھی گئی تھی تاکہ اکتوبر اور نومبر میں کشمیر آنے والے سیاحوں کو خزاں میں بہار کے موسم کا احساس ہو۔ فلوریکلچر حکام کے مطابق یہ باغ نہ صرف جمالیاتی لحاظ سے اہم ہے بلکہ وادی کی سیاحت میں نئی جان ڈال رہا ہے۔

KASHMIR IN AUTUMN
KASHMIR CHRYSANTHEMUM FLOWERS
BAGH GUL E DAWOOD
باغ گل داود
KASHMIR GUL DAWOOD

ETV Bharat Urdu Team

