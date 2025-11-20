ETV Bharat / Videos

ولر جھیل میں مہاجر پرندوں کی آمد میں مسلسل اضافہ - KASHMIR MIGRATORY BIRDS

Published : November 20, 2025 at 8:11 PM IST

بانڈی پورہ: ولر جھیل میں ندرو کی پچیس برس کے بعد واپسی اور اب مہاجر پرندوں کی آمد میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس سے جھیل کی ماحولیاتی بحالی پر نئی امیدیں جاگ گئی ہیں۔

ولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی (WCMA) کا دعویٰ ہے کہ اس سال مہمان پرندوں کی تعداد گزشتہ برس کی ریکارڈ آمد کو عبور بھی کر سکتی ہے۔ حکام کو رواں برس 10 لاکھ سے زائد پرندوں کی آمد کی توقع ہے۔

انہوں نے کہا کہ جھیل کی نگرانی کو مزید سخت کیا گیا ہے اور غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے مشترکہ اینٹی پوچنگ اسکواڈ بھی تشکیل دیا گیا ہے۔  

