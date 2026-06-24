مصنوعی ذہانت: سہولتوں کا نیا دور یا نئے چیلنجز کی ابتدا؟ جانئے ماہرین کی راے - ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 24, 2026 at 5:08 PM IST
اننت ناگ: مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے دنیا کو بدل رہی ہے۔ موبائل فونز سے لے کر اسپتالوں، تعلیمی اداروں، کاروبار اور میڈیا تک، AI انسانی زندگی کا اہم حصہ بنتی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بے شمار سہولتیں فراہم کر رہی ہے، تاہم اس کے ذمہ دارانہ استعمال کی ضرورت بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔
طلبہ اور ماہرین کے مطابق AI سیکھنے کے عمل کو آسان بنانے، بیماریوں کی تشخیص، کاروباری منصوبہ بندی اور معلومات کی تیز تر ترسیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
ماہرین، مصنوعی ذہانت پر مکمل طور پر انحصار کرنے سے گریز کرنے کے ساتھ ساتھ ملازمتوں، ڈیٹا پرائیویسی اور غلط معلومات کے پھیلاؤ جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر قوانین اور واضح ضوابط کو بھی ناگزیر قرار دے رہے ہیں۔
اننت ناگ: مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے دنیا کو بدل رہی ہے۔ موبائل فونز سے لے کر اسپتالوں، تعلیمی اداروں، کاروبار اور میڈیا تک، AI انسانی زندگی کا اہم حصہ بنتی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بے شمار سہولتیں فراہم کر رہی ہے، تاہم اس کے ذمہ دارانہ استعمال کی ضرورت بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔
طلبہ اور ماہرین کے مطابق AI سیکھنے کے عمل کو آسان بنانے، بیماریوں کی تشخیص، کاروباری منصوبہ بندی اور معلومات کی تیز تر ترسیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
ماہرین، مصنوعی ذہانت پر مکمل طور پر انحصار کرنے سے گریز کرنے کے ساتھ ساتھ ملازمتوں، ڈیٹا پرائیویسی اور غلط معلومات کے پھیلاؤ جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر قوانین اور واضح ضوابط کو بھی ناگزیر قرار دے رہے ہیں۔