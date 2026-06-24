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مصنوعی ذہانت: سہولتوں کا نیا دور یا نئے چیلنجز کی ابتدا؟ جانئے ماہرین کی راے - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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مصنوعی ذہانت: سہولتوں کا نیا دور یا نئے چیلنجز کی ابتدا؟ جانئے ماہرین کی راے (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 24, 2026 at 5:08 PM IST

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اننت ناگ: مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے دنیا کو بدل رہی ہے۔ موبائل فونز سے لے کر اسپتالوں، تعلیمی اداروں، کاروبار اور میڈیا تک، AI انسانی زندگی کا اہم حصہ بنتی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بے شمار سہولتیں فراہم کر رہی ہے، تاہم اس کے ذمہ دارانہ استعمال کی ضرورت بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔

طلبہ اور ماہرین کے مطابق AI سیکھنے کے عمل کو آسان بنانے، بیماریوں کی تشخیص، کاروباری منصوبہ بندی اور معلومات کی تیز تر ترسیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ 

ماہرین، مصنوعی ذہانت پر مکمل طور پر انحصار کرنے سے گریز کرنے کے ساتھ ساتھ ملازمتوں، ڈیٹا پرائیویسی اور غلط معلومات کے پھیلاؤ جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر قوانین اور واضح ضوابط کو بھی ناگزیر قرار دے رہے ہیں۔

اننت ناگ: مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے دنیا کو بدل رہی ہے۔ موبائل فونز سے لے کر اسپتالوں، تعلیمی اداروں، کاروبار اور میڈیا تک، AI انسانی زندگی کا اہم حصہ بنتی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بے شمار سہولتیں فراہم کر رہی ہے، تاہم اس کے ذمہ دارانہ استعمال کی ضرورت بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔

طلبہ اور ماہرین کے مطابق AI سیکھنے کے عمل کو آسان بنانے، بیماریوں کی تشخیص، کاروباری منصوبہ بندی اور معلومات کی تیز تر ترسیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ 

ماہرین، مصنوعی ذہانت پر مکمل طور پر انحصار کرنے سے گریز کرنے کے ساتھ ساتھ ملازمتوں، ڈیٹا پرائیویسی اور غلط معلومات کے پھیلاؤ جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر قوانین اور واضح ضوابط کو بھی ناگزیر قرار دے رہے ہیں۔

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TAGGED:

AI
EXPERTS ON AI
مصنوعی ذہانت
آرٹیفیشل انٹیلیجنس
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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