زوجیلا ٹنل تکمیل کے قریب، دو سو دس میٹر کی کھدائی کا کام باقی - SMALL TUNNEL CONSTRUCTION COMPLETED
Published : May 20, 2026 at 5:20 PM IST
گاندربل، جموں وکشمیر (فردوس احمد تانترے): ایشیا کی سب سے بڑی زوجیلا ٹنل کی اب صرف 210 میٹر کی کھدائی کا کام باقی رہ گیا ہے اور امید کی جارہی ہے کہ اگلے چند ماہ میں ٹنل کو آر پار کیا جائے گا۔ کنسٹرکشن منیجر معراج الدین نے بتایا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ سرینگر لداخ شاہراہ کو سال بھر آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنے اور سڑک حادث کو روکنے کے لیے مرکزی سرکار نے 6,809.69 کروڑ روپے کی لاگت سے 15. 13 کلو میٹر زوجیلا ٹنل پر 2018 پر کام شروع کیا ہے۔
بتایا گیا ہے کہ اس سے لداخ کے عوام کو راحت ملنے کے ساتھ ساتھ یہاں سیاحت کو بھی مزید فروغ حاصل ہوگا۔ میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ (MEIL) کے کنسٹرکشن منیجر معراج الدین نے کہا کہ ٹنل کا کام اکتوبر نومبر 2020 میں شروع ہوا تھا لیکن سخت سردی کے باعث اس وقت مکمل مشینری کی منتقلی اور افرادی قوت کی فراہمی ممکن نہیں ہوسکی۔
انہوں نے کہا کہ 2021 کے موسم بہار کے بعد ٹنل کا کام دونوں طرف (منی مرگ اور باتل) سے باضابطہ طور پر شروع کیا گیا اور لگاتار کام کرنے کے نتیجے میں اب 13 کلو میٹر میں سے صرف 210 میٹر کی کھدائی کا کام باقی رہ گیا ہے۔ کنسٹرکشن منیجر معراج الدین نے بتایا کہ ٹنل میں داخل ہونے کے لیے سونمرگ نیلہ گراٹھ سے 17 کلو میٹر کا اپروچ روز تعمیر کیا گیا ہے۔ جو سونمرگ سے زوجیلا ٹنل کے ویسٹرن پورٹل تک جاتا ہے۔ جس میں دو چھوٹی ٹنل 1.95 کلو میٹر اور 450 میٹر ہے۔
