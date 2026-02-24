پابندی کے باعث ’ایپل ویلی‘ میں تجارتی سرگرمیاں ٹھپ - KASHMIR TOURISM AFFECTED
Published : February 24, 2026 at 1:55 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : گزشتہ برس پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد سیکورٹی وجوہات کی بنا پر ایل جی انتظامیہ نے وادی کشمیر میں کئی سیاحتی مقامات پر پابندی عائد کر دی تھی جن میں بجبہاڑہ - سلر پہلگام بائی پاس روڈ بھی شامل ہے۔
پہلگام پہنچنے کے لیے بعض سیاح اسی روڈ کا استعمال کرتے تھے جس سے یہاں درجنوں افراد خاص کر دکانداروں کی روزی روٹی چلتی تھی تاہم سیاحوں کو اب صرف کے پی روڑ کے ذریعے ہی پہلگام جانے کی اجازت ہے جس سے بجبہاڑہ سلر بائی پاس روڈ پر سیاحتی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔
بائی پاس روڈ پر واقع چینی وُڈر، جو کہ -ایپل ویلی - کے نام سے مشہور ہے، پر حملے اور پابندی سے قبل سیاحوں کافی چہل پہل ہوتی تھی جو اب یکسر ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔
