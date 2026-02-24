ETV Bharat / Videos

پابندی کے باعث ’ایپل ویلی‘ میں تجارتی سرگرمیاں ٹھپ - KASHMIR TOURISM AFFECTED

پابندی کے باعث ’ایپل ویلی‘ میں تجارتی سرگرمیاں ٹھپ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 24, 2026 at 1:55 PM IST

اننت ناگ (میر اشفاق) : گزشتہ برس پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد سیکورٹی وجوہات کی بنا پر ایل جی انتظامیہ نے وادی کشمیر میں کئی سیاحتی مقامات پر پابندی عائد کر دی تھی جن میں بجبہاڑہ - سلر پہلگام بائی پاس روڈ بھی شامل ہے۔  

پہلگام پہنچنے کے لیے بعض سیاح اسی روڈ کا استعمال کرتے تھے جس سے یہاں درجنوں افراد خاص کر دکانداروں کی روزی روٹی چلتی تھی تاہم سیاحوں کو اب صرف کے پی روڑ کے ذریعے ہی پہلگام جانے کی اجازت ہے جس سے بجبہاڑہ سلر بائی پاس روڈ پر سیاحتی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔

بائی پاس روڈ پر واقع چینی وُڈر، جو کہ -ایپل ویلی - کے نام سے مشہور ہے، پر حملے اور پابندی سے قبل سیاحوں کافی چہل پہل ہوتی تھی جو اب یکسر ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔  

APPLE TOWN
PAHALGAM BYPASS ROAD
POST PAHALGAM TERROR ATTACK
ایپل ویلی سیاحتی و تجارتی سرگرمیاں
KASHMIR TOURISM AFFECTED

ETV Bharat Urdu Team

