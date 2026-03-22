انوپم کھیر نے 'دھورندھر: دی ریوینج' کی تعریف کی، رنویر سنگھ نے دیا رد عمل - ANUPAM KHER ON DHURANDHAR

انوپم کھیر نے 'دھورندھر: دی ریوینج' کی تعریف کی (PTI)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 22, 2026 at 3:21 PM IST

Updated : March 22, 2026 at 3:26 PM IST

اداکار انوپم کھیر نے آدتیہ دھر کی 'دھورندھر: دی ریوینج' کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ 'یہ صرف ایک بہترین فلم نہیں ہے، بلکہ تجربے اور جذبات پر مبنی ہے۔' 19 مارچ کو ریلیز ہونے والی، رنویر سنگھ کی اداکاری والی فلم گھریلو باکس آفس پر 300 کروڑ روپے کا ہندسہ عبور کر چکی ہے۔ اس فلم میں آر مادھون، ارجن رامپال، سنجے دت، سارہ ارجن، اور راکیش بیدی نے بھی اداکاری کی ہے۔ یہ ہندی، تیلگو، تامل، کنڑ، اور ملیالم میں ریلیز ہوئی۔

انوپم کھیر نے سنیچر کو اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہ 'دھورندر' لاجواب ہے! آدتیہ دھر ایک راک اسٹار ہیں! کبھی کبھی الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ فلم سے باہر آتے ہیں اور آپ کے اندر ایک خاموشی ہے جو کہ سب کچھ بتاتی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں بتاتی۔ بالکل وہسا ہی ہے جو میں نے دھورندر کو دیکھ کر محسوس کیا۔ یہ صرف ایک فلم نہیں ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے، جذبات ہے۔ یہ ایک لمحہ ہے جو آپ کے دل کو چھوڑنے سے انکار کر دیتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ "میں اس پوسٹ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، اس میں، میں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایمانداری سے، میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا۔ کیونکہ کچھ کہانیوں کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا! انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔" دھوندھر' ایسی ہی ایک کہانی ہے۔ اتنی طاقتور، جادوئی، دل کو چھو لینے والی، اور انسانی کہانی بنانے پر پوری ٹیم کو مبارکباد۔ حیرت انگیز ہے ہر ہندوستانی کو اس فلم پر فخر ہوگا۔"

رنویر سنگھ نے ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ "الفاظ تو میرے کم پڑ گئے یہ دیکھ کر۔ آپ جیسے فنکار سے متاثر ہو کر تو ہم بڑے ہوئے سر۔ آپ کا ایسا کہنا میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو بصد احترام سلام۔"

مزید پڑھیں: 'دھورندھر 2' کا باکس آفس پر قبضہ، سب سے تیزی 500 کروڑ روپے کمانے والی ٹاپ تھری بھارتی فلموں میں شامل

