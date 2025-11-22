ETV Bharat / Videos

بجلی فیس میں اضافہ عوام کش فیصلہ: وحید پرہ - PDP MLA ON POWER TARIFF

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 22, 2025

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : رکن اسمبلی پلوامہ اور پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پرہ نے بجلی فیس میں 20 فیصد مجوزہ اضافے کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے عوام کش قرار دیتے ہوئے حکومت سے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔  

ایم ایل اے پلوامہ نے مزید کہا کہ ’’موجودہ حالات میں بجلی نرخوں میں اضافہ شہریوں پر اضافی بوجھ ڈالنے کے برابر ہے۔‘‘ پرہ نے دعویٰ کیاا کہ ان کی پارٹی نہ صرف اس فیصلے کی مخالفت کرتی ہے بلکہ صارفین پر عائد تمام سرچارجز کی معافی کی وکالت بھی کرتی ہے۔

انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا: ’’حکومت کو عوام پر مزید مزید مالی دباؤ ڈالنے کے بجائے انہیں ریلیف فراہم کرنا چاہئے۔‘‘

POWER TARIFF HIKE IN KASHMIR
KASHMIR POWER HIKE
MLA WAHEED PARRA
وحید پرہ
PDP MLA ON POWER TARIFF

ETV Bharat Urdu Team

