بجلی فیس میں اضافہ عوام کش فیصلہ: وحید پرہ - PDP MLA ON POWER TARIFF
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 22, 2025 at 4:24 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : رکن اسمبلی پلوامہ اور پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پرہ نے بجلی فیس میں 20 فیصد مجوزہ اضافے کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے عوام کش قرار دیتے ہوئے حکومت سے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
ایم ایل اے پلوامہ نے مزید کہا کہ ’’موجودہ حالات میں بجلی نرخوں میں اضافہ شہریوں پر اضافی بوجھ ڈالنے کے برابر ہے۔‘‘ پرہ نے دعویٰ کیاا کہ ان کی پارٹی نہ صرف اس فیصلے کی مخالفت کرتی ہے بلکہ صارفین پر عائد تمام سرچارجز کی معافی کی وکالت بھی کرتی ہے۔
انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا: ’’حکومت کو عوام پر مزید مزید مالی دباؤ ڈالنے کے بجائے انہیں ریلیف فراہم کرنا چاہئے۔‘‘
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : رکن اسمبلی پلوامہ اور پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پرہ نے بجلی فیس میں 20 فیصد مجوزہ اضافے کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے عوام کش قرار دیتے ہوئے حکومت سے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
ایم ایل اے پلوامہ نے مزید کہا کہ ’’موجودہ حالات میں بجلی نرخوں میں اضافہ شہریوں پر اضافی بوجھ ڈالنے کے برابر ہے۔‘‘ پرہ نے دعویٰ کیاا کہ ان کی پارٹی نہ صرف اس فیصلے کی مخالفت کرتی ہے بلکہ صارفین پر عائد تمام سرچارجز کی معافی کی وکالت بھی کرتی ہے۔
انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا: ’’حکومت کو عوام پر مزید مزید مالی دباؤ ڈالنے کے بجائے انہیں ریلیف فراہم کرنا چاہئے۔‘‘