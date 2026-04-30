منشیات مخالف سیمنار میں علماء کرام کا خطاب - KASHMIR DRUG MENACE
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 30, 2026 at 4:16 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): منشیات کے خلاف جاری مہم میں جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں منعقدہ سیمنار نے علماء کرام نے اپنے خطاب میں خواتین کے رول کو اجاگر کیا۔
نشہ خوری کے خلاف معنقدہ اس سیمنار میں علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے منشیات مخالف میں ہر شہری کی شرکت کو یقینی بنائے جانے کی اہمیت پر زور دیا۔ سیمنار میں خواتین کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی تھی۔
یہ سیمینار ’نشہ مکت کشمیر‘ کے عنوان سے منعقد ہوا، جس کا مقصد "عوام میں بیداری پیدا کرنا اور منشیات کے بڑھتے رجحان کے خلاف اجتماعی جدوجہد کو فروغ دینا" تھا۔ سینار کے دوران مقررین نے اپنے خطابات میں منشیات کے مضر اثرات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ "یہ بدعت نہ صرف نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے بلکہ پورے معاشرے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔"
اننت ناگ (فیاض لولو): منشیات کے خلاف جاری مہم میں جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں منعقدہ سیمنار نے علماء کرام نے اپنے خطاب میں خواتین کے رول کو اجاگر کیا۔
نشہ خوری کے خلاف معنقدہ اس سیمنار میں علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے منشیات مخالف میں ہر شہری کی شرکت کو یقینی بنائے جانے کی اہمیت پر زور دیا۔ سیمنار میں خواتین کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی تھی۔
یہ سیمینار ’نشہ مکت کشمیر‘ کے عنوان سے منعقد ہوا، جس کا مقصد "عوام میں بیداری پیدا کرنا اور منشیات کے بڑھتے رجحان کے خلاف اجتماعی جدوجہد کو فروغ دینا" تھا۔ سینار کے دوران مقررین نے اپنے خطابات میں منشیات کے مضر اثرات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ "یہ بدعت نہ صرف نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے بلکہ پورے معاشرے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔"