بڈگام میں منشیات مخالف ریلی کا اہتمام، ایل جی سنہا نے کی ریلی کی قیادت - LG MANOJ SINHA LEADS PADYATRA
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 5, 2026 at 3:52 PM IST
بڈگام (عارف بشیر وانی): منشیات مخالف ’نشہ مکت ابھیان‘ کے تحت وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں لیفٹیننٹ گورنر، منوج سنہا، کی قیادت میں ایک پیدل مارچ کا اہتمام کیا گیا۔
’پد یاترا‘ کے نام سے منعقدہ اس مارچ کو نئے بس اسٹینڈ سے شروع کیا گیا جس میں ایم ایل ایز، اسپیکر، ڈی سی سمیت دیگر سیول اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ یاترا پرانے بس اسٹینڈ پر اختتام ہوئی اور اس نمیں شامل اسکولی طلباء نے منشیات کے نقصانات سے متعلق بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔
منشیات مخالف مہم کو مقامی باشندوں نے کافی سراہا تاہم انہوں نے عوام سے بڑھ چڑھ کر شرکت کرنے کی بھی اپیل کی۔
