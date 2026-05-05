ETV Bharat / Videos

بڈگام میں منشیات مخالف ریلی کا اہتمام، ایل جی سنہا نے کی ریلی کی قیادت - LG MANOJ SINHA LEADS PADYATRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
بڈگام میں منشیات مخالف ریلی کا اہتمام، ایل جی سنہا نے کی ریلی کی قیادت (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 5, 2026 at 3:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

بڈگام (عارف بشیر وانی): منشیات مخالف ’نشہ مکت ابھیان‘ کے تحت وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں لیفٹیننٹ گورنر، منوج سنہا، کی قیادت میں ایک پیدل مارچ کا اہتمام کیا گیا۔

’پد یاترا‘ کے نام سے منعقدہ اس مارچ کو نئے بس اسٹینڈ سے شروع کیا گیا جس میں ایم ایل ایز، اسپیکر، ڈی سی سمیت دیگر سیول اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ یاترا پرانے بس اسٹینڈ پر اختتام ہوئی اور اس نمیں شامل اسکولی طلباء نے منشیات کے نقصانات سے متعلق بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔

منشیات مخالف مہم کو مقامی باشندوں نے کافی سراہا تاہم انہوں نے عوام سے بڑھ چڑھ کر شرکت کرنے کی بھی اپیل کی۔

بڈگام (عارف بشیر وانی): منشیات مخالف ’نشہ مکت ابھیان‘ کے تحت وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں لیفٹیننٹ گورنر، منوج سنہا، کی قیادت میں ایک پیدل مارچ کا اہتمام کیا گیا۔

’پد یاترا‘ کے نام سے منعقدہ اس مارچ کو نئے بس اسٹینڈ سے شروع کیا گیا جس میں ایم ایل ایز، اسپیکر، ڈی سی سمیت دیگر سیول اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ یاترا پرانے بس اسٹینڈ پر اختتام ہوئی اور اس نمیں شامل اسکولی طلباء نے منشیات کے نقصانات سے متعلق بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔

منشیات مخالف مہم کو مقامی باشندوں نے کافی سراہا تاہم انہوں نے عوام سے بڑھ چڑھ کر شرکت کرنے کی بھی اپیل کی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

PADYATRA
JAMMU KASHMIR
ANTI DRUG RALLY
ایل جی منوج سنہا پدیاترا
LG MANOJ SINHA LEADS PADYATRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

...view details

اسی موضوع پر

پی ڈی پی ڈوبتے جہاز' کے مانند: نائب وزیر اعلیٰ

پی ڈی پی ڈوبتے جہاز' کے مانند: نائب وزیر اعلیٰ

May 4, 2026 at 8:11 PM IST
شمالی کشمیر میں 'منشیات فروش' کی دو دکانیں منہدم

شمالی کشمیر میں 'منشیات فروش' کی دو دکانیں منہدم

May 4, 2026 at 3:51 PM IST
ترال میں بجلی ترسیلی لائن گرنے سے گھوڑا ہلاک

ترال میں بجلی ترسیلی لائن گرنے سے گھوڑا ہلاک

May 2, 2026 at 9:00 PM IST
ای وی ایم نہیں، SIR سے دھاندلی: عمر عبداللہ کا دعویٰ

ای وی ایم نہیں، SIR سے دھاندلی: عمر عبداللہ کا دعویٰ

May 1, 2026 at 4:57 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.