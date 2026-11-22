علماء نے طلباء کی حوصلہ افزائی کی اور دینی تعلیم و اخلاقی اقدار کے فروغ پر زور دیا
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Published : November 22, 2026 at 5:34 PM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض احمد لولو)
جنوبی کشمیر کے علاقے سنگم، اننت ناگ میں واقع دار العلوم نور القرآن کے زیرِ اہتمام منعقدہ دو روزہ سالانہ دینی و اصلاحی تقریب اتوار کے روز پُر وقار انداز میں اختتام پذیر ہو گئی۔ اس روحانی اور بابرکت اجتماع میں وادیٔ کشمیر کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں فرزندانِ توحید نے شرکت کر کے دینِ اسلام اور قرآنِ مجید سے اپنی والہانہ عقیدت و وابستگی کا اظہار کیا۔ تقریب کے مختلف نشستوں کے دوران ممتاز علماء کرام، دینی شخصیات اور سماجی معززین نے خطاب کرتے ہوئے دینی تعلیم کی ہمہ گیر اہمیت، قرآنِ پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، نئی نسل کی اخلاقی تربیت اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
تقریب کے دوران علماء کرام نے دار العلوم نور القرآن میں زیرِ تعلیم طلبہ کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی دینی خدمات، تعلیمی محنت اور قرآنِ پاک حفظ کرنے کے جذبے کو زبردست الفاظ میں سراہا۔ مقررین نے کہا کہ حفاظِ کرام کسی بھی معاشرے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، تاہم ان پر یہ عظیم ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ قرآنِ پاک کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرتے ہوئے دوسروں تک بھی اس کا آفاقی پیغام پہنچائیں۔ علماء کرام نے اس امید کا اظہار کیا کہ آج دینی تعلیم حاصل کرنے والے یہ طلبہ مستقبل میں نہ صرف دینِ اسلام کی خدمت اور اس کی تعلیمات کی اشاعت میں کلیدی کردار ادا کریں گے بلکہ قوم کی خوشحالی، تعلیمی ترقی، فلاح و بہبود اور معاشرتی اصلاح کے لیے بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک تعلیم یافتہ، باکردار اور ذمہ دار نسل ہی کسی بھی معاشرے کو حقیقی ترقی اور کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔
مقررین نے اپنے خطاب میں موجودہ سماجی چیلنجز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر خصوصی زور دیا کہ آج کے دور میں نوجوان نسل کو بے راہ روی، منشیات کی تباہ کن لت، اخلاقی گراوٹ اور دیگر سماجی برائیوں سے محفوظ رکھنا وقت کی سب سے اہم ضرورت بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کسی بھی قوم کا روشن مستقبل ہوتے ہیں؛ اگر ان کی صحیح دینی، اخلاقی اور سماجی خطوط پر تربیت کی جائے تو وہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ علماء کرام نے مزید کہا کہ اس طرح کی دینی و اصلاحی تقریبات کا انعقاد نوجوان نسل کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے جوڑنے، ان میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دینے اور انہیں منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسے بابرکت اجتماعات کے ذریعے نوجوانوں میں دینی شعور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک باوقار اور مثبت زندگی گزارنے کی عملی ترغیب بھی دی جا سکتی ہے۔
اجتماع کے اختتامی مرحلے میں علماء کرام نے والدین، اساتذہ اور سماج کے ذمہ دار شہریوں پر زور دیا کہ وہ بچوں اور نوجوانوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں اور انہیں دینی ماحول اور تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کریں تاکہ ایک صحت مند، باکردار اور منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل ممکن بنائی جا سکے۔ دو روزہ سالانہ دینی اجتماع کے اختتام پر علاقے میں امن و امان، خوشحالی اور امتِ مسلمہ کی فلاح کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ شرکاء نے دار العلوم نور القرآن کی تعلیمی و دینی خدمات کو سراہتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ یہ ادارہ مستقبل میں بھی نئی نسل کی دینی تربیت، قرآنِ پاک کی تعلیم و ترویج اور معاشرتی اصلاح کے حوالے سے اپنا مثالی کردار جاری رکھے گا۔
اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض احمد لولو)
جنوبی کشمیر کے علاقے سنگم، اننت ناگ میں واقع دار العلوم نور القرآن کے زیرِ اہتمام منعقدہ دو روزہ سالانہ دینی و اصلاحی تقریب اتوار کے روز پُر وقار انداز میں اختتام پذیر ہو گئی۔ اس روحانی اور بابرکت اجتماع میں وادیٔ کشمیر کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں فرزندانِ توحید نے شرکت کر کے دینِ اسلام اور قرآنِ مجید سے اپنی والہانہ عقیدت و وابستگی کا اظہار کیا۔ تقریب کے مختلف نشستوں کے دوران ممتاز علماء کرام، دینی شخصیات اور سماجی معززین نے خطاب کرتے ہوئے دینی تعلیم کی ہمہ گیر اہمیت، قرآنِ پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، نئی نسل کی اخلاقی تربیت اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
تقریب کے دوران علماء کرام نے دار العلوم نور القرآن میں زیرِ تعلیم طلبہ کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی دینی خدمات، تعلیمی محنت اور قرآنِ پاک حفظ کرنے کے جذبے کو زبردست الفاظ میں سراہا۔ مقررین نے کہا کہ حفاظِ کرام کسی بھی معاشرے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، تاہم ان پر یہ عظیم ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ قرآنِ پاک کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرتے ہوئے دوسروں تک بھی اس کا آفاقی پیغام پہنچائیں۔ علماء کرام نے اس امید کا اظہار کیا کہ آج دینی تعلیم حاصل کرنے والے یہ طلبہ مستقبل میں نہ صرف دینِ اسلام کی خدمت اور اس کی تعلیمات کی اشاعت میں کلیدی کردار ادا کریں گے بلکہ قوم کی خوشحالی، تعلیمی ترقی، فلاح و بہبود اور معاشرتی اصلاح کے لیے بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک تعلیم یافتہ، باکردار اور ذمہ دار نسل ہی کسی بھی معاشرے کو حقیقی ترقی اور کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔
مقررین نے اپنے خطاب میں موجودہ سماجی چیلنجز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر خصوصی زور دیا کہ آج کے دور میں نوجوان نسل کو بے راہ روی، منشیات کی تباہ کن لت، اخلاقی گراوٹ اور دیگر سماجی برائیوں سے محفوظ رکھنا وقت کی سب سے اہم ضرورت بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کسی بھی قوم کا روشن مستقبل ہوتے ہیں؛ اگر ان کی صحیح دینی، اخلاقی اور سماجی خطوط پر تربیت کی جائے تو وہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ علماء کرام نے مزید کہا کہ اس طرح کی دینی و اصلاحی تقریبات کا انعقاد نوجوان نسل کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے جوڑنے، ان میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دینے اور انہیں منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسے بابرکت اجتماعات کے ذریعے نوجوانوں میں دینی شعور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک باوقار اور مثبت زندگی گزارنے کی عملی ترغیب بھی دی جا سکتی ہے۔
اجتماع کے اختتامی مرحلے میں علماء کرام نے والدین، اساتذہ اور سماج کے ذمہ دار شہریوں پر زور دیا کہ وہ بچوں اور نوجوانوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں اور انہیں دینی ماحول اور تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کریں تاکہ ایک صحت مند، باکردار اور منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل ممکن بنائی جا سکے۔ دو روزہ سالانہ دینی اجتماع کے اختتام پر علاقے میں امن و امان، خوشحالی اور امتِ مسلمہ کی فلاح کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ شرکاء نے دار العلوم نور القرآن کی تعلیمی و دینی خدمات کو سراہتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ یہ ادارہ مستقبل میں بھی نئی نسل کی دینی تربیت، قرآنِ پاک کی تعلیم و ترویج اور معاشرتی اصلاح کے حوالے سے اپنا مثالی کردار جاری رکھے گا۔