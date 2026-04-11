جموں کشمیر میں اننت ناگ کا ایس ٹی پی سرفہرست - ANANTNAGS STP TOPS IN JAMMU KASHMIR

جموں کشمیر میں اننت ناگ کا ایس ٹی پی سرفہرست (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 11, 2026 at 1:14 PM IST

اننت ناگ، جموں و کشمیر (اشفاق احمد میر)

وادیٔ کشمیر کے آبی ذخائر اور ماحول کو صاف اور محفوظ رکھنے میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ضلع اننت ناگ کے مہندی کدل میں قائم چار ایم ایل ڈی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کو جموں و کشمیر میں سرفہرست قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مذکورہ ٹریٹمنٹ پلانٹ میں "سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی مؤثر کارکردگی، دیکھ بھال اور پائیدار ٹیکنالوجی" کے عنوان کے تحت دو روزہ آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران پلانٹ کی بہترین کارکردگی اور انتظامی صلاحیتوں کو سراہا گیا، جب کہ نئے انجینئروں اور طلبہ کو سیوریج ٹریٹمنٹ کے درست طریقۂ کار اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔
اربن انوائرنمنٹ انجینئرنگ محکمہ کے سپرنٹنڈنٹ انجینئر سمیع اللہ بیگ نے کہا کہ آبی وسائل کے تحفظ اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے حکومت سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے قیام کو وسعت دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت وادیٔ کشمیر میں نو پلانٹس فعال ہیں جب کہ مزید پندرہ نئے پلانٹس قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اننت ناگ کا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ دیگر تمام فعال پلانٹس کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اسی لیے یہاں آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تاکہ اس کے مؤثر نظام کو سمجھا جا سکے۔ بیگ نے مزید کہا کہ اننت ناگ کے دیگر علاقوں میں بھی ایسے پلانٹس قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ صاف شدہ پانی کو آبپاشی اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال میں لایا جائے گا اور اس منصوبے پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے انچارج ڈاکٹر بشارت نے کہا کہ صاف شدہ پانی کو کھیتوں اور گھریلو باغات کی آبپاشی کے لیے استعمال کیا جائے گا، جب کہ فضلے سے حاصل ہونے والے مادے کو نامیاتی کھاد میں تبدیل کر کے کسانوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس سے کسانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔

اننت ناگ، جموں و کشمیر (اشفاق احمد میر)

وادیٔ کشمیر کے آبی ذخائر اور ماحول کو صاف اور محفوظ رکھنے میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ضلع اننت ناگ کے مہندی کدل میں قائم چار ایم ایل ڈی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کو جموں و کشمیر میں سرفہرست قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مذکورہ ٹریٹمنٹ پلانٹ میں "سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی مؤثر کارکردگی، دیکھ بھال اور پائیدار ٹیکنالوجی" کے عنوان کے تحت دو روزہ آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران پلانٹ کی بہترین کارکردگی اور انتظامی صلاحیتوں کو سراہا گیا، جب کہ نئے انجینئروں اور طلبہ کو سیوریج ٹریٹمنٹ کے درست طریقۂ کار اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔
اربن انوائرنمنٹ انجینئرنگ محکمہ کے سپرنٹنڈنٹ انجینئر سمیع اللہ بیگ نے کہا کہ آبی وسائل کے تحفظ اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے حکومت سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے قیام کو وسعت دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت وادیٔ کشمیر میں نو پلانٹس فعال ہیں جب کہ مزید پندرہ نئے پلانٹس قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اننت ناگ کا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ دیگر تمام فعال پلانٹس کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اسی لیے یہاں آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تاکہ اس کے مؤثر نظام کو سمجھا جا سکے۔ بیگ نے مزید کہا کہ اننت ناگ کے دیگر علاقوں میں بھی ایسے پلانٹس قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ صاف شدہ پانی کو آبپاشی اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال میں لایا جائے گا اور اس منصوبے پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے انچارج ڈاکٹر بشارت نے کہا کہ صاف شدہ پانی کو کھیتوں اور گھریلو باغات کی آبپاشی کے لیے استعمال کیا جائے گا، جب کہ فضلے سے حاصل ہونے والے مادے کو نامیاتی کھاد میں تبدیل کر کے کسانوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس سے کسانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔

TAGGED:

STP TOPS IN ANANTNAG
JAMMU KASHMIR STP TOPS
STP TOPS IN JAMMU AND KASHMIR
STP TOPS ESTABLISHED IN ANANTNAG
ANANTNAGS STP TOPS IN JAMMU KASHMIR

