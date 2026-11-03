اننت ناگ کوآپریٹو کرکٹ لیگ کا انعقاد
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Published : November 3, 2026 at 12:00 PM IST
اننت ناگ، جموں کشمیر (فیاض احمد لولو)
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور مقامی نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرنے کی غرض سے منعقدہ 'اننت ناگ کوآپریٹو کرکٹ لیگ' شاندار انداز میں اختتام پذیر ہو گئی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل مقابلہ اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں علی جانہ اور سائیبر کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ سائبر ایکس اسٹرائیکرز نے یہ فائنل مقابلہ میچ جیت لیا۔ جس کے ساتھ ہی کئی روز تک جاری رہنے والی اس کرکٹ لیگ کا اختتام ایک یادگار کھیلوں کے ایونٹ کے طور پر ہوا۔ فائنل مقابلے کے موقع پر ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس (DIG) جاوید اقبال متو بطور مہمانِ خصوصی موجود تھے۔
ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس جاوید اقبال متو نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کھیلوں کی سرگرمیوں کو نوجوان نسل کے روشن مستقبل اور ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے اہم قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نوجوانوں کو منشیات جیسی سماجی برائیوں سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں اور کھیلوں کے ایسے مقابلے اس مقصد کے حصول میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ نوجوانوں کی توانائیوں کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلوں سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے، آگے بڑھنے اور صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ اس کرکٹ لیگ میں مجموعی طور پر بارہ ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی شامل تھے۔ ٹورنامنٹ کے دوران تمام ٹیموں نے بہترین کھیل، مہارت، نظم و ضبط اور کھیل کے جذبے کا مظاہرہ کیا، جب کہ مختلف مقابلوں نے شائقینِ کرکٹ کو دلچسپ اور سنسنی خیز لمحات فراہم کیے۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ اننت ناگ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس نوعیت کے ڈے اینڈ نائٹ (روز و شب) کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس نے ضلع میں کھیلوں کے حوالے سے ایک نئی روایت قائم کی۔ اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں فلڈ لائٹس کی روشنی میں کھیلے جانے والے مقابلوں نے نہ صرف کرکٹ شائقین کی توجہ حاصل کی بلکہ مقامی نوجوان کھلاڑیوں میں بھی غیر معمولی جوش و خروش پیدا کیا۔ فائنل مقابلے کے دوران اسٹیڈیم میں کرکٹ کا جوش و جذبہ قابلِ دید رہا، جہاں علی جانہ اور سائیبر کی ٹیموں نے ٹورنامنٹ کا خطاب اپنے نام کرنے کے لیے میدان میں بھرپور مقابلہ کیا۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے بہترین کھیل اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین کو محظوظ کیا۔
اس موقع پر کھلاڑیوں اور کھیلوں سے وابستہ افراد نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ اننت ناگ میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ لیگ کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے بڑے ٹورنامنٹس کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا، تاکہ مقامی نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے اور قومی سطح پر اپنی شناخت بنانے کے مزید مواقع میسر آ سکیں۔ مقامی لوگوں اور کھیلوں سے وابستہ حلقوں نے اننت ناگ کوآپریٹو کرکٹ لیگ کے کامیاب انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوان نسل کی مثبت تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب نوجوانوں کو کھیلوں کے بہتر مواقع اور مناسب پلیٹ فارم فراہم کیے جاتے ہیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کو مثبت سرگرمیوں میں صرف کرتے ہیں اور منشیات جیسی سماجی برائیوں سے دور رہنے کی ترغیب حاصل کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی کشمیر میں بے شمار باصلاحیت نوجوان موجود ہیں، جنہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مناسب مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نوعیت کے ٹورنامنٹس نہ صرف نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں بلکہ علاقے میں کھیلوں کے بہتر ماحول کو فروغ دینے، صحت مند معاشرے کی تشکیل اور باہمی بھائی چارے کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مقامی حلقوں نے امید ظاہر کی کہ اننت ناگ کوآپریٹو کرکٹ لیگ کی کامیابی کے بعد مستقبل میں بھی ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹس اور دیگر کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا، تاکہ اننت ناگ کو کھیلوں کے نقشے پر نمایاں مقام حاصل ہو اور یہاں کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مزید بہتر مواقع میسر آ سکیں۔
اننت ناگ، جموں کشمیر (فیاض احمد لولو)
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور مقامی نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کرنے کی غرض سے منعقدہ 'اننت ناگ کوآپریٹو کرکٹ لیگ' شاندار انداز میں اختتام پذیر ہو گئی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل مقابلہ اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں علی جانہ اور سائیبر کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ سائبر ایکس اسٹرائیکرز نے یہ فائنل مقابلہ میچ جیت لیا۔ جس کے ساتھ ہی کئی روز تک جاری رہنے والی اس کرکٹ لیگ کا اختتام ایک یادگار کھیلوں کے ایونٹ کے طور پر ہوا۔ فائنل مقابلے کے موقع پر ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس (DIG) جاوید اقبال متو بطور مہمانِ خصوصی موجود تھے۔
ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس جاوید اقبال متو نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کھیلوں کی سرگرمیوں کو نوجوان نسل کے روشن مستقبل اور ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے اہم قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نوجوانوں کو منشیات جیسی سماجی برائیوں سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں اور کھیلوں کے ایسے مقابلے اس مقصد کے حصول میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ نوجوانوں کی توانائیوں کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلوں سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے، آگے بڑھنے اور صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ اس کرکٹ لیگ میں مجموعی طور پر بارہ ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی شامل تھے۔ ٹورنامنٹ کے دوران تمام ٹیموں نے بہترین کھیل، مہارت، نظم و ضبط اور کھیل کے جذبے کا مظاہرہ کیا، جب کہ مختلف مقابلوں نے شائقینِ کرکٹ کو دلچسپ اور سنسنی خیز لمحات فراہم کیے۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ اننت ناگ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس نوعیت کے ڈے اینڈ نائٹ (روز و شب) کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس نے ضلع میں کھیلوں کے حوالے سے ایک نئی روایت قائم کی۔ اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں فلڈ لائٹس کی روشنی میں کھیلے جانے والے مقابلوں نے نہ صرف کرکٹ شائقین کی توجہ حاصل کی بلکہ مقامی نوجوان کھلاڑیوں میں بھی غیر معمولی جوش و خروش پیدا کیا۔ فائنل مقابلے کے دوران اسٹیڈیم میں کرکٹ کا جوش و جذبہ قابلِ دید رہا، جہاں علی جانہ اور سائیبر کی ٹیموں نے ٹورنامنٹ کا خطاب اپنے نام کرنے کے لیے میدان میں بھرپور مقابلہ کیا۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے بہترین کھیل اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین کو محظوظ کیا۔
اس موقع پر کھلاڑیوں اور کھیلوں سے وابستہ افراد نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ اننت ناگ میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ لیگ کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے بڑے ٹورنامنٹس کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا، تاکہ مقامی نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے اور قومی سطح پر اپنی شناخت بنانے کے مزید مواقع میسر آ سکیں۔ مقامی لوگوں اور کھیلوں سے وابستہ حلقوں نے اننت ناگ کوآپریٹو کرکٹ لیگ کے کامیاب انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوان نسل کی مثبت تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب نوجوانوں کو کھیلوں کے بہتر مواقع اور مناسب پلیٹ فارم فراہم کیے جاتے ہیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کو مثبت سرگرمیوں میں صرف کرتے ہیں اور منشیات جیسی سماجی برائیوں سے دور رہنے کی ترغیب حاصل کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی کشمیر میں بے شمار باصلاحیت نوجوان موجود ہیں، جنہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مناسب مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نوعیت کے ٹورنامنٹس نہ صرف نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں بلکہ علاقے میں کھیلوں کے بہتر ماحول کو فروغ دینے، صحت مند معاشرے کی تشکیل اور باہمی بھائی چارے کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مقامی حلقوں نے امید ظاہر کی کہ اننت ناگ کوآپریٹو کرکٹ لیگ کی کامیابی کے بعد مستقبل میں بھی ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹس اور دیگر کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا، تاکہ اننت ناگ کو کھیلوں کے نقشے پر نمایاں مقام حاصل ہو اور یہاں کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مزید بہتر مواقع میسر آ سکیں۔