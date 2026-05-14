اشیائے ضروریہ کا وافر اسٹاک موجود: جموں کشمیر کابینہ وزیر - SATISH SHARMA
Published : May 14, 2026 at 2:04 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک): عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے بیچ جموں و کشمیر کے کابینہ وزیر ستیش شرما نے لوگوں سے افواہوں پر کان نہ دھرنے اور حکومت و انتظامیہ کا تعاون دینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ "جموں و کشمیر میں اشیاء ضروری کا وافر اور کافی اسٹاک ہے۔"
انہوں نے عوام سے کسی بھی قسم کی گھبراہٹ یا بے چینی کا شکار نہ ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ "حکومت صورتحال پر گہری اور مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سبھی طرح کے انتظامات پورے کیے گئے ہیں۔"
