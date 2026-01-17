برفباری کی پیشگوئی کے پیش نظر میکینکل ڈیمارٹمنٹ متحرک - KASHMIR SNOWFALL PREDICTION
Published : January 17, 2026 at 3:52 PM IST
اننت ناگ : محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں آئندہ دنوں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری کی پیشگی پیش گوئی کی ہے، جس کے پیش نظر دیگر علاقوں کی طرح جنوبی کشمیر کے میکینکل ڈپارٹمنٹ نے بھی سڑکوں پر سے برف صاف کرنے کے لیے عملہ اور مشینری کو متحرک رکھا ہے۔
محکمہ کے مطابق رواں برس خصوصی طور پر جنوبی کشمیر کے لیے برف ہٹانے والی دو نئی مشینیں لائی گئیں جنہیں کوکرناگ روانہ کیا گیا ہے کیونکہ اس خطے میں زیادہ برفباری ہوتی ہے۔
میکینکل ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ممکنہ برفباری کی صورتحال میں سڑکوں کو فوری طور پر اور بروقت صاف کرنے کے لیے محکمہ کا عملہ پر عزم ہے تاہم انہوں نے بھی عوام محکمہ کا ساتھ دینے خاص کر سڑکوں کے کنارے گاڑیاں پارک نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔
