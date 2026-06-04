ETV Bharat / Videos

گریز ویلی، رازدان ٹاپ پر سیاحوں کا ہجوم - KASHMIR TOURISM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
گریز ویلی، رازدان ٹاپ پر سیاحوں کا ہجوم (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 4, 2026 at 3:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں لائن آف کنٹرول کے قریب واقع وادی گریز سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہے۔ جہاں ایک جانب ملک کی بیشتر ریاستوں میں گرمی سے لوگ گھروں سے باہر آنے سے بھی گریز کر رہے ہیں وہیں کشمیر کی وادی گریز سیاحوں کو 'جنت' نما تجربہ فراہم کر رہی ہے۔

ممبئی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سیاح نے کہا کہ وہ ممبئی کی جھلسا دینے والی گرمی سے کچھ راحت پانے کے لیے کشمیر آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال کے ان ایام میں جہاں چالیس سے پنتالیس ڈگری گرمی سے لوگ جھلس رہے ہیں، وہیں یہاں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں بارشیں اور برفباری انعام سے کم نہیں۔

بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں لائن آف کنٹرول کے قریب واقع وادی گریز سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہے۔ جہاں ایک جانب ملک کی بیشتر ریاستوں میں گرمی سے لوگ گھروں سے باہر آنے سے بھی گریز کر رہے ہیں وہیں کشمیر کی وادی گریز سیاحوں کو 'جنت' نما تجربہ فراہم کر رہی ہے۔

ممبئی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سیاح نے کہا کہ وہ ممبئی کی جھلسا دینے والی گرمی سے کچھ راحت پانے کے لیے کشمیر آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال کے ان ایام میں جہاں چالیس سے پنتالیس ڈگری گرمی سے لوگ جھلس رہے ہیں، وہیں یہاں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں بارشیں اور برفباری انعام سے کم نہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

GUREZ TOURISM
TOURISTS IN KASHMIR
گریز رازدان ٹاپ
کشمیر سیاحت
KASHMIR TOURISM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

Urdu -one of the exclusive segments of ETV Bharat- caters to Urdu speaking people across the nation and beyond. The portal makes sure it uses the entire network to bring the best of the stories for its audience. Apart from the network stories shared by other state portals, Urdu has its own reporters and stringers in places where there is a sizeable Urdu population and they bring specials and exclusive stories for the Urdu audience....view details

اسی موضوع پر

ا

صفائی کرمچاریوں کی ہڑتال، رام بن میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر جمع

June 3, 2026 at 8:09 PM IST
کشمیر کے حجاج کرام، حج کمیٹی کے انتظامات سے ناخوش

کشمیر کے حجاج کرام، حج کمیٹی کے انتظامات سے ناخوش

June 2, 2026 at 6:00 PM IST
مہنگائی کے خلاف کانگریس کا جموں بھر میں احتجاج

مہنگائی کے خلاف کانگریس کا جموں بھر میں احتجاج

June 2, 2026 at 5:13 PM IST
پہلگام میں غرقاب شہری کی بازیابی کی کوششوں میں 'سست روی' کا الزام

پہلگام میں غرقاب شہری کی بازیابی کی کوششوں میں 'سست روی' کا الزام

June 1, 2026 at 6:07 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.