گریز ویلی، رازدان ٹاپ پر سیاحوں کا ہجوم - KASHMIR TOURISM
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Published : June 4, 2026 at 3:33 PM IST
بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں لائن آف کنٹرول کے قریب واقع وادی گریز سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہے۔ جہاں ایک جانب ملک کی بیشتر ریاستوں میں گرمی سے لوگ گھروں سے باہر آنے سے بھی گریز کر رہے ہیں وہیں کشمیر کی وادی گریز سیاحوں کو 'جنت' نما تجربہ فراہم کر رہی ہے۔
ممبئی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سیاح نے کہا کہ وہ ممبئی کی جھلسا دینے والی گرمی سے کچھ راحت پانے کے لیے کشمیر آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال کے ان ایام میں جہاں چالیس سے پنتالیس ڈگری گرمی سے لوگ جھلس رہے ہیں، وہیں یہاں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں بارشیں اور برفباری انعام سے کم نہیں۔
بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں لائن آف کنٹرول کے قریب واقع وادی گریز سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہے۔ جہاں ایک جانب ملک کی بیشتر ریاستوں میں گرمی سے لوگ گھروں سے باہر آنے سے بھی گریز کر رہے ہیں وہیں کشمیر کی وادی گریز سیاحوں کو 'جنت' نما تجربہ فراہم کر رہی ہے۔
ممبئی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سیاح نے کہا کہ وہ ممبئی کی جھلسا دینے والی گرمی سے کچھ راحت پانے کے لیے کشمیر آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سال کے ان ایام میں جہاں چالیس سے پنتالیس ڈگری گرمی سے لوگ جھلس رہے ہیں، وہیں یہاں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں بارشیں اور برفباری انعام سے کم نہیں۔