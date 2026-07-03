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امرناتھ یاترا 2026: امرناتھ یاتریوں کا پہلا قافلہ بیس کیمپوں سے گھپا کے لیے روانہ - AMARNATH YATRA FROM GANDERBAL

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امرناتھ یاتریوں کا پہلا قافلہ بیس کیمپوں سے گھپا کے لیے روانہ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 3, 2026 at 11:29 AM IST

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گاندربل (فردوس احمد تانترے)

سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان، یاتریوں کا پہلا قافلہ جمعہ کی صبح بالتل بیس کیمپ سے گھپا کی طرف روانہ ہوا۔ مذہبی نعرے لگاتے ہوئے، سینکڑوں پرجوش یاتریوں کو پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے گھپا تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ تفصیلات کے مطابق، 'بم بم بھولے' اور 'جے برفانی بابا کی' کے نعرے لگاتے ہوئے، یاتریوں کو پوجا کرنے کے لیے گھپا کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ 

عقیدت مندوں نے نمائندے سے بات کرتے ہوئے حکومت جموں و کشمیر کے انتظامات کی تعریف کی۔ مہاراشٹر کے ایک یاتری نے کہا کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے امن اور خوشحالی کے لیے دعا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ "ہمارا پیغام ہر کسی کے لیے یہ ہوگا کہ کوئی خوف نہیں، بہترین حفاظتی انتظامات ہیں اور کوئی بھی بغیر کسی پریشانی کے یہاں آسکتا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ بہت مددگار ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی مہمان نوازی اور تعاون کو سراہا۔ چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے ایک اور یاتری نے کہا، "میں گزشتہ کئی سالوں سے باقاعدگی سے گھپا پر حاضری دے رہا ہوں۔ اس سال بھی، میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے امن اور خوشحالی کے لیے دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔

گاندربل (فردوس احمد تانترے)

سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان، یاتریوں کا پہلا قافلہ جمعہ کی صبح بالتل بیس کیمپ سے گھپا کی طرف روانہ ہوا۔ مذہبی نعرے لگاتے ہوئے، سینکڑوں پرجوش یاتریوں کو پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے گھپا تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ تفصیلات کے مطابق، 'بم بم بھولے' اور 'جے برفانی بابا کی' کے نعرے لگاتے ہوئے، یاتریوں کو پوجا کرنے کے لیے گھپا کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ 

عقیدت مندوں نے نمائندے سے بات کرتے ہوئے حکومت جموں و کشمیر کے انتظامات کی تعریف کی۔ مہاراشٹر کے ایک یاتری نے کہا کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے امن اور خوشحالی کے لیے دعا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ "ہمارا پیغام ہر کسی کے لیے یہ ہوگا کہ کوئی خوف نہیں، بہترین حفاظتی انتظامات ہیں اور کوئی بھی بغیر کسی پریشانی کے یہاں آسکتا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ بہت مددگار ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی مہمان نوازی اور تعاون کو سراہا۔ چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے ایک اور یاتری نے کہا، "میں گزشتہ کئی سالوں سے باقاعدگی سے گھپا پر حاضری دے رہا ہوں۔ اس سال بھی، میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے امن اور خوشحالی کے لیے دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔

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TAGGED:

HOLY AMARNATH CAVE
AMARNATH YATRA 2026
امرناتھ یاتریوں کا پہلا قافلہ
AMARNATH YATRA FROM GANDERBAL
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ETV Bharat Urdu Team

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