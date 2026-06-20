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جی ایم سی اننت ناگ میں مبینہ بے ضابطگی: تحقیقات مکمل ہونے تک ڈاکٹر رہے گا معطل - IRREGULARITIES IN GMC ANANTNAG

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جی ایم سی اننت ناگ میں مبینہ بے ضابطگی: تحقیقات مکمل ہونے تک ڈاکٹر رہے گا معطل (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 20, 2026 at 8:17 PM IST

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اننت ناگ (فیاض لولو): گونرمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) و اسپتال، اننت ناگ، کے کارڈیالوجی شعبہ میں مبینہ بےضابطبگی معاملے پر جموں کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے تحقیقات شروع کیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ "تحقیقات مکمل ہونے تک متعلقہ ڈاکٹر معطل رہےگا۔"

واضح رہے کہ جی ایم سی اننت ناگ کے شعبہ کارڈیالوجی میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات کے بعد لوگوں میں کافی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ الزام ہے کہ جی ایم سی اننت ناگ کے شعبہ کارڈیالوجی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر  ڈاکٹر سید مقبول احمد شاہ نے حکومتی اسکیم 'مفت طبی فوائد' کا غلط استعمال کرتے ہوئے غیر ضروری طور درجنوں مریضوں کی جراحی انجام دی جس کی انہیں ضرورت نہیں تھی۔

اننت ناگ (فیاض لولو): گونرمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) و اسپتال، اننت ناگ، کے کارڈیالوجی شعبہ میں مبینہ بےضابطبگی معاملے پر جموں کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے تحقیقات شروع کیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ "تحقیقات مکمل ہونے تک متعلقہ ڈاکٹر معطل رہےگا۔"

واضح رہے کہ جی ایم سی اننت ناگ کے شعبہ کارڈیالوجی میں مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات کے بعد لوگوں میں کافی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ الزام ہے کہ جی ایم سی اننت ناگ کے شعبہ کارڈیالوجی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر  ڈاکٹر سید مقبول احمد شاہ نے حکومتی اسکیم 'مفت طبی فوائد' کا غلط استعمال کرتے ہوئے غیر ضروری طور درجنوں مریضوں کی جراحی انجام دی جس کی انہیں ضرورت نہیں تھی۔

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TAGGED:

SAKINA ITOO
PACEMAKER SCANDAL
JAMMU KASHMIR
GMC ANANTNAG
IRREGULARITIES IN GMC ANANTNAG

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ETV Bharat Urdu Team

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