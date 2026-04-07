گاندربل مبینہ انکاؤنٹر میں ہلاک شہری کے لواحقین نے دہرایا لاش کی واپسی کا مطالبہ - GANDERBAL FAKE ENCOUNTER
Published : April 7, 2026 at 4:49 PM IST
گاندربل: گاندربل ضلع کے آرہامہ علاقے میں مبینہ انکاؤنٹر کے دوران ہلاک کیے گئے راشد احمد مغل نامی شہری کے اہل خانہ سمیت چونٹی ولی وار علاقے کے کئی شہریوں نے ڈی سی آفس گاندربل میں اپنا بیان قلمبند کرایا۔
شہریوں نے ایک بار پھر راشد کی لاش کو اہل خانہ کے سپرد کیے جانے، قاتلوں کو جلد از جلد پیش کیے جانے کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ آرہامہ مبینہ انکاؤنٹر میں راشد کو قتل کیے جانے کے بعد فوج نے اسے ملی ٹنٹ قرار دیا تھا تاہم اہل خانہ نے فوجی دعووں کو مسترد کیا، جس پر عوامی و سیاسی سطح پر رد عمل ظاہر کیا گیا اور حکام نے ڈی سی گاندربل کو مجسٹیریئل انکوائری انجام دیکر ایک ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی۔
بیان قلمبند کرانے کے بعد راشد کے اہل خانہ نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے مقتول کی لاش کو واپس کیے جانے کی پھر سے اپیل کی۔
گاندربل: گاندربل ضلع کے آرہامہ علاقے میں مبینہ انکاؤنٹر کے دوران ہلاک کیے گئے راشد احمد مغل نامی شہری کے اہل خانہ سمیت چونٹی ولی وار علاقے کے کئی شہریوں نے ڈی سی آفس گاندربل میں اپنا بیان قلمبند کرایا۔
شہریوں نے ایک بار پھر راشد کی لاش کو اہل خانہ کے سپرد کیے جانے، قاتلوں کو جلد از جلد پیش کیے جانے کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ آرہامہ مبینہ انکاؤنٹر میں راشد کو قتل کیے جانے کے بعد فوج نے اسے ملی ٹنٹ قرار دیا تھا تاہم اہل خانہ نے فوجی دعووں کو مسترد کیا، جس پر عوامی و سیاسی سطح پر رد عمل ظاہر کیا گیا اور حکام نے ڈی سی گاندربل کو مجسٹیریئل انکوائری انجام دیکر ایک ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی۔
بیان قلمبند کرانے کے بعد راشد کے اہل خانہ نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے مقتول کی لاش کو واپس کیے جانے کی پھر سے اپیل کی۔