شیعہ ایسوسی ایشن نے محرم میں عزاداروں کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا - JAMMU KASHMIR SHIA ASSOCIATION
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 6, 2026 at 8:05 PM IST
سرینگر: آل جموں و کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن نے حکومت پر محرم کے ایام میں شیعہ برادری کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا۔ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری عابد انصاری نے سرینگر میں پریس کانفرنس منعقد کی اور کئی مسائل کے تئیں حکومت کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی۔
انہوں نے شیعہ اکثریتی علاقوں میں محرم اور صفر کے مہینوں میں بجلی پانی اور سڑک جیسی بنیادی سہولیات کی فراہم پر زور دیتے ہوئے طبی خدمات کو بھی یقینی بنائے جانے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے محکمہ جل شکتی کی کارکردگی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ "ایس ای، پی ایچ ای ایک سرکاری افسر سے زیادہ سیاسی ترجمان معلوم ہوتے ہیں۔" انہوں نے بتایا کہ "گزشتہ سال امام بارگاہ زڈی بل میں سبمرسیبل پمپ کے ساتھ واٹر ٹینک کی تنصیب کی تجویز چار مرتبہ پیش کرنے کے باوجود ابھی تک زیر غور نہیں آئی۔"
انہوں نے کہا کہ تمام مسائل زمینی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں جہاں محرم کے دوران زیادہ تر کام صرف دکھاوے تک محدود رہتے ہیں۔
