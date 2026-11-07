سرینگر جموں ہائی وے پر سیکورٹی سخت، جامہ تلاشیوں کا سلسلہ جاری
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 7, 2026 at 4:26 PM IST
کولگام : دیوالی کے پیش ضلع کولگام میں امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور شہریوں کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے کولگام پولیس نے سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کر دیے ہیں۔
قاضی گنڈ، ویسو، السٹاپ، میر بازار سمیت سرینگر جموں قومی شاہراہ کے آس پاس اور ہائی وے کے مختلف، اہم اور حساس مقامات پر جموں کشمیر پولیس کی جانب سے نگرانی اور حفاظتی اقدامات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔
پولیس کی جانب سے قومی شاہراہ پر خصوصی چیکنگ مہم جاری ہے۔ اس دوران پولیس اہلکار مختلف مقامات پر گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔
کولگام : دیوالی کے پیش ضلع کولگام میں امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور شہریوں کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے کولگام پولیس نے سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کر دیے ہیں۔
قاضی گنڈ، ویسو، السٹاپ، میر بازار سمیت سرینگر جموں قومی شاہراہ کے آس پاس اور ہائی وے کے مختلف، اہم اور حساس مقامات پر جموں کشمیر پولیس کی جانب سے نگرانی اور حفاظتی اقدامات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔
پولیس کی جانب سے قومی شاہراہ پر خصوصی چیکنگ مہم جاری ہے۔ اس دوران پولیس اہلکار مختلف مقامات پر گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔