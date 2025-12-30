ETV Bharat / Videos

یہ ایک فکسڈ میچ ہے: لیڈروں نے ہاؤس اریسٹ ہونے کا رچایا ہے ڈھونگ

ڈاکٹر ہر بخش سنگھ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 30, 2025 at 7:45 PM IST

1 Min Read
ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ)

ریزرویشن معاملے پر جہاں ایک طرف حکومت اور ممبر پارلمینٹ آغا روح اللہ کے درمیان تعطل بنا ہوا ہے۔ وہیں آج اس معاملے کے سلسلہ میں پولیس کی جانب سے آغا روح اللہ، پی ڈی پی لیڈران وحید الرحمٰن پرہ، جنید عظیم متو اور دیگر افراد کو گھر میں نظر بند کیا گیا ہے۔ اس بیچ اپنی پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک فکسڈ میچ ہے کیونکہ جن لیڈروں نے آج ہاؤس اریسٹ ہونے کا ڈھونگ رچایا ہے وہ لیڈر اپنے اپنے مقامات پر بھی ریزرویشن کے معاملے پر بات کر سکتے تھے کیونکہ یہ سیاسی نہیں بلکہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اگر اس مسئلے پر آغا روح اللہ پارلیمنٹ میں یا اپنی پارٹی کے اندر بات کر سکتے تھے یا جمہوری طریقہ سے میڈیا کے سامنے آکر بات کر سکتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دیگر یوتھ بریگیڈ اس حوالے سے بیانات درج کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس حمام میں ننگے ہیں کیونکہ وہ بھی ماضی میں اس بارے میں ایک حصہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے دعویٰ کیا کہ ریزرویشن کے نام پر یہ سیاسی ڈراما بند ہونا چاہیے بلکہ اس انسانی مسئلہ کو اب حل کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔

HARBAKSH SINGH ON RESERVATION ISSUE
RESERVATION ISSUE BY HARBAKSH SINGH
HARBAKSH SINGH ON AGA RUHULLAH
APNI PARTY DR HARBAKSH SINGH
HARASSMENT OF KASHMIRIS

