اننت ناگ میں خود رو بھنگ کے خلاف پولیس، عوام کا مشترکہ محاذ
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 1, 2026 at 4:10 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پولیس اور مقامی باشندے مشترکہ طور پر جنگلی یا خود رو بھنگ کے مقامات کی نشاندہی کرکے اسے تلف کر رہے ہیں۔
کشمیر، خاص کر اننت ناگ ضلع میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت پولیس نے عوامی تعاون کے ساتھ جنگلی (وائلڈ) بھنگ جسے خود رو بھنگ بھی کہتے ہیں، کے خاتمے کے لیے یہ منظم اور مشترکہ مہم شروع کی ہے۔
اس مہم کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں میں جنگلی یا خود رو بھنگ کے مقامات کی نشاندہی کرکے اسے تلف کیا جا رہا ہے۔ پولیس اہلکار مقامی لوگوں خاص کر ذی عزت شہریوں اور اوقاف کمیٹیوں کے ساتھ مل کر ایسے مقامات کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں بھنگ کے پودے موجود ہیں۔ ان پودوں کو جڑ سے اکھاڑ کر موقع پر ہی نذر آتش کیا جا رہا ہے۔
اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پولیس اور مقامی باشندے مشترکہ طور پر جنگلی یا خود رو بھنگ کے مقامات کی نشاندہی کرکے اسے تلف کر رہے ہیں۔
کشمیر، خاص کر اننت ناگ ضلع میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت پولیس نے عوامی تعاون کے ساتھ جنگلی (وائلڈ) بھنگ جسے خود رو بھنگ بھی کہتے ہیں، کے خاتمے کے لیے یہ منظم اور مشترکہ مہم شروع کی ہے۔
اس مہم کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں میں جنگلی یا خود رو بھنگ کے مقامات کی نشاندہی کرکے اسے تلف کیا جا رہا ہے۔ پولیس اہلکار مقامی لوگوں خاص کر ذی عزت شہریوں اور اوقاف کمیٹیوں کے ساتھ مل کر ایسے مقامات کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں بھنگ کے پودے موجود ہیں۔ ان پودوں کو جڑ سے اکھاڑ کر موقع پر ہی نذر آتش کیا جا رہا ہے۔