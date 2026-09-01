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اننت ناگ میں خود رو بھنگ کے خلاف پولیس، عوام کا مشترکہ محاذ

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اننت ناگ میں خود رو بھنگ کے خلاف پولیس، عوام کا مشترکہ محاذ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 1, 2026 at 4:10 PM IST

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اننت ناگ  (میر اشفاق) :   جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پولیس اور مقامی باشندے مشترکہ طور پر جنگلی یا خود رو بھنگ کے مقامات کی نشاندہی کرکے اسے تلف کر رہے ہیں۔

کشمیر، خاص کر اننت ناگ ضلع میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت پولیس نے عوامی تعاون کے ساتھ جنگلی (وائلڈ) بھنگ جسے خود رو بھنگ بھی کہتے ہیں، کے خاتمے کے لیے یہ منظم اور مشترکہ مہم شروع کی ہے۔ 

اس مہم کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں میں جنگلی یا خود رو بھنگ کے مقامات کی نشاندہی کرکے اسے تلف کیا جا رہا ہے۔ پولیس اہلکار مقامی لوگوں خاص کر ذی عزت شہریوں اور اوقاف کمیٹیوں کے ساتھ مل کر ایسے مقامات کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں بھنگ کے پودے موجود ہیں۔ ان پودوں کو جڑ سے اکھاڑ کر موقع پر ہی نذر آتش کیا جا رہا ہے۔

اننت ناگ  (میر اشفاق) :   جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پولیس اور مقامی باشندے مشترکہ طور پر جنگلی یا خود رو بھنگ کے مقامات کی نشاندہی کرکے اسے تلف کر رہے ہیں۔

کشمیر، خاص کر اننت ناگ ضلع میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت پولیس نے عوامی تعاون کے ساتھ جنگلی (وائلڈ) بھنگ جسے خود رو بھنگ بھی کہتے ہیں، کے خاتمے کے لیے یہ منظم اور مشترکہ مہم شروع کی ہے۔ 

اس مہم کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں میں جنگلی یا خود رو بھنگ کے مقامات کی نشاندہی کرکے اسے تلف کیا جا رہا ہے۔ پولیس اہلکار مقامی لوگوں خاص کر ذی عزت شہریوں اور اوقاف کمیٹیوں کے ساتھ مل کر ایسے مقامات کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں بھنگ کے پودے موجود ہیں۔ ان پودوں کو جڑ سے اکھاڑ کر موقع پر ہی نذر آتش کیا جا رہا ہے۔

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TAGGED:

WILD BUNG
BUNG DESTROYED IN ANANTNAG
JAMMU KASHMIR
وائلڈ بھنگ
ACTION AGAINST WILD BUNG

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