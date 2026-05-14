طوفان کے درمیان ایک معجزہ: بریلی کا 'ننھا' نامی شخص ٹن شیڈ کے ساتھ ہوا میں اڑ گیا، 300 میٹر کے فاصلے تک ہوا اڑا لے گئی - MIRACLE AMIDST STORM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 14, 2026 at 5:30 PM IST
بریلی، اترپردیش: ضلع میں شدید طوفان اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے چار لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس سانحے کے درمیان، ایک معجزاتی واقعہ سامنے آیا: طوفان کے دوران ایک شخص ٹین شیڈ کے ساتھ ہوا میں اڑ گیا اور 300 میٹر دور ایک کھیت میں جا گرا۔ اس حادثے کا شکار ہونے والے ننھے کے جسم کے مختلف حصوں پر چوٹیں آئی ہیں۔ وہ بظاہر ہلا ہوا رہتا ہے۔ طوفان کی سراسر شدت — اور جس رفتار سے یہ ٹکرایا — وہ ایسی چیز ہے جسے سمجھنے کے لیے وہ ابھی تک جدوجہد کر رہا ہے۔
قدرتی آفت کا ذکر کرتے ہوئے، ننھے نے بابیانہ گاؤں میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا۔ ننھے، جس نے 50 گرمیاں دیکھی ہیں، بتاتی ہیں کہ وہ گاؤں کے کمیونٹی ہال (بارات گھر) کے اندر کھڑا تھا جب طوفان اپنے عروج پر تھا۔ اسی لمحے تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے کمیونٹی ہال کو ڈھانپنے والی ٹین کی چادریں پھٹنے لگیں۔ حیران اور پریشان، نانہ نے فطری طور پر ایک پائپ پکڑ لیا۔ اس کے بعد اسے ہوا میں اٹھا لیا گیا — جو ابھی تک پائپ کو پکڑے ہوئے ہے — اور قریبی کھیت میں گرنے سے پہلے کافی فاصلہ طے کر لیا گیا۔ ننھے کے پورے جسم پر کئی زخم آئے۔
بریلی ضلع میں شدید طوفان اور موسلا دھار بارش کے نتیجے میں چار لوگوں کی جان چلی گئی۔ دریں اثناء تحصیل اونلہ کے علاقے میں شدید طوفانی طوفان اور موسلا دھار بارش کے باعث دیواریں، ٹین شیڈ اور درخت گر گئے، جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہو گئے۔ اس آفت میں کئی مویشی بھی مارے گئے۔ جنگتیرا، ناندگاؤں کے ایک بستی میں، گھاسی رام (38) جو پران لال کا بیٹا تھا، اپنے گھر کے اندر تھا جب تیز ہواؤں کی وجہ سے ایک دیوار گر گئی۔ وہ ملبے کے نیچے دب گیا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی۔
دریں اثنا، بھامورا پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع نتوئی گاؤں میں 65 سالہ گومتی دیوی کی درخت پر گرنے سے موقع پر ہی موت ہوگئی۔ اس کے علاوہ، بہتا جونون گاؤں میں، 61 سالہ لیپی اس وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی جب ایک ٹین شیڈ گر گیا۔ ہررام پور میں 7 سالہ طالبہ دیوکی سکسینہ پر درخت گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ طوفان نے پورے علاقے میں متعدد درخت جڑوں سے اکھاڑ دئیے۔ تاج پورہ نوادیہ اور داراو نگر گاؤں میں کئی مویشی بھی ملبے کے نیچے دب گئے۔ اطلاع ملنے پر تحصیل انتظامیہ، ریونیو حکام (لیکھپال) اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچی اور نقصان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ متاثرہ خاندانوں نے انتظامیہ سے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔
ضلع بھر میں ہونے والے شدید طوفان اور موسلا دھار بارش کے درمیان ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ایک نوجوان کو ہوا میں اٹھا لیا گیا ہے۔ بامیانہ گاؤں میں، بھمورہ تھانے کے علاقے کے تحت، ایک کمیونٹی ہال (بارات گھر) کے باہر کھڑے ایک شخص کو تیز ہوا کے جھونکے کے دوران اچانک ٹین کے شیڈ کے ساتھ ہوا میں اچھال دیا گیا۔ ہوا میں اٹھائے جانے کے بعد، وہ واپس زمین پر گر گیا، اس کے بازوؤں اور ٹانگوں پر شدید چوٹیں آئیں۔ اس کے اہل خانہ اور ساتھی گاؤں والوں نے اسے فوری طور پر ایک پرائیویٹ اسپتال پہنچایا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ خاص طور پر، شدید طوفان کے ساتھ غیر موسمی بارش نے اتر پردیش کے کئی حصوں میں تباہی مچا دی ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ 100 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ صرف پریاگ راج ضلع میں 21 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ تقریباً آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں۔
اس کے جواب میں یوگی حکومت نے غیر موسمی بارش، طوفان اور بجلی گرنے سے ہونے والے جانی، مال اور مویشیوں کے نقصان سے متاثرہ خاندانوں کو 24 گھنٹے کے اندر ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ تمام ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس اور متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر متاثرہ مقامات کا دورہ کرکے نقصانات کا جائزہ لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ متاثرین کو معاوضہ فراہم کرنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔
بریلی، اترپردیش: ضلع میں شدید طوفان اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے چار لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس سانحے کے درمیان، ایک معجزاتی واقعہ سامنے آیا: طوفان کے دوران ایک شخص ٹین شیڈ کے ساتھ ہوا میں اڑ گیا اور 300 میٹر دور ایک کھیت میں جا گرا۔ اس حادثے کا شکار ہونے والے ننھے کے جسم کے مختلف حصوں پر چوٹیں آئی ہیں۔ وہ بظاہر ہلا ہوا رہتا ہے۔ طوفان کی سراسر شدت — اور جس رفتار سے یہ ٹکرایا — وہ ایسی چیز ہے جسے سمجھنے کے لیے وہ ابھی تک جدوجہد کر رہا ہے۔
قدرتی آفت کا ذکر کرتے ہوئے، ننھے نے بابیانہ گاؤں میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا۔ ننھے، جس نے 50 گرمیاں دیکھی ہیں، بتاتی ہیں کہ وہ گاؤں کے کمیونٹی ہال (بارات گھر) کے اندر کھڑا تھا جب طوفان اپنے عروج پر تھا۔ اسی لمحے تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے کمیونٹی ہال کو ڈھانپنے والی ٹین کی چادریں پھٹنے لگیں۔ حیران اور پریشان، نانہ نے فطری طور پر ایک پائپ پکڑ لیا۔ اس کے بعد اسے ہوا میں اٹھا لیا گیا — جو ابھی تک پائپ کو پکڑے ہوئے ہے — اور قریبی کھیت میں گرنے سے پہلے کافی فاصلہ طے کر لیا گیا۔ ننھے کے پورے جسم پر کئی زخم آئے۔
بریلی ضلع میں شدید طوفان اور موسلا دھار بارش کے نتیجے میں چار لوگوں کی جان چلی گئی۔ دریں اثناء تحصیل اونلہ کے علاقے میں شدید طوفانی طوفان اور موسلا دھار بارش کے باعث دیواریں، ٹین شیڈ اور درخت گر گئے، جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہو گئے۔ اس آفت میں کئی مویشی بھی مارے گئے۔ جنگتیرا، ناندگاؤں کے ایک بستی میں، گھاسی رام (38) جو پران لال کا بیٹا تھا، اپنے گھر کے اندر تھا جب تیز ہواؤں کی وجہ سے ایک دیوار گر گئی۔ وہ ملبے کے نیچے دب گیا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی۔
دریں اثنا، بھامورا پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع نتوئی گاؤں میں 65 سالہ گومتی دیوی کی درخت پر گرنے سے موقع پر ہی موت ہوگئی۔ اس کے علاوہ، بہتا جونون گاؤں میں، 61 سالہ لیپی اس وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی جب ایک ٹین شیڈ گر گیا۔ ہررام پور میں 7 سالہ طالبہ دیوکی سکسینہ پر درخت گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ طوفان نے پورے علاقے میں متعدد درخت جڑوں سے اکھاڑ دئیے۔ تاج پورہ نوادیہ اور داراو نگر گاؤں میں کئی مویشی بھی ملبے کے نیچے دب گئے۔ اطلاع ملنے پر تحصیل انتظامیہ، ریونیو حکام (لیکھپال) اور پولیس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچی اور نقصان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ متاثرہ خاندانوں نے انتظامیہ سے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔
ضلع بھر میں ہونے والے شدید طوفان اور موسلا دھار بارش کے درمیان ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ایک نوجوان کو ہوا میں اٹھا لیا گیا ہے۔ بامیانہ گاؤں میں، بھمورہ تھانے کے علاقے کے تحت، ایک کمیونٹی ہال (بارات گھر) کے باہر کھڑے ایک شخص کو تیز ہوا کے جھونکے کے دوران اچانک ٹین کے شیڈ کے ساتھ ہوا میں اچھال دیا گیا۔ ہوا میں اٹھائے جانے کے بعد، وہ واپس زمین پر گر گیا، اس کے بازوؤں اور ٹانگوں پر شدید چوٹیں آئیں۔ اس کے اہل خانہ اور ساتھی گاؤں والوں نے اسے فوری طور پر ایک پرائیویٹ اسپتال پہنچایا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ خاص طور پر، شدید طوفان کے ساتھ غیر موسمی بارش نے اتر پردیش کے کئی حصوں میں تباہی مچا دی ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ 100 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ صرف پریاگ راج ضلع میں 21 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ تقریباً آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں۔
اس کے جواب میں یوگی حکومت نے غیر موسمی بارش، طوفان اور بجلی گرنے سے ہونے والے جانی، مال اور مویشیوں کے نقصان سے متاثرہ خاندانوں کو 24 گھنٹے کے اندر ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ تمام ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس اور متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر متاثرہ مقامات کا دورہ کرکے نقصانات کا جائزہ لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ متاثرین کو معاوضہ فراہم کرنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔