کشمیر پر ایک کتاب کا اجرا، جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی - INTERNATIONAL CENTRE AUDITORIUM

کشمیر پر ایک کتاب کا اجرا، جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 21, 2026 at 5:34 PM IST

نئی دہلی: ادب اور عصری سیاست سے متعلق ایک بہت ہی خاص اور فکر انگیز تقریب آج دہلی کے انڈیا انٹرنیشنل سنٹر کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی، جہاں سینئر مصنف اور محقق بشیر اسد کی دو اہم کتابیں ’’کشمیر: دی انفلٹرڈ ٹروتھ‘‘ اور ’’ہاؤس وِد آؤٹ وٹنیس‘‘ کی بڑی دھوم دھام سے رونمائی کی گئی۔ 19 جنوری کی شام کو منعقد ہونے والی اس تقریب میں ہندوستان اور بیرون ملک سے دانشوروں، ادیبوں، صحافیوں، طلباء اور کشمیر سے دلچسپی رکھنے والے دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پورا آڈیٹوریم فکر، مکالمے اور سنجیدہ گفتگو کی فضا سے لبریز تھا۔ 

اس خصوصی موقع پر ہندوستان کے سابق وزیر خارجہ سلمان خورشید مہمان خصوصی تھے۔ دونوں کتابوں کا اجراء کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر جیسے حساس موضوع پر غیر جانبدارانہ اور حقائق پر مبنی تحریر آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مصنف بشیر اسد کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی کتابیں نہ صرف تاریخ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ مستقبل کی تشکیل بھی کرتی ہیں۔

راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ اور معروف مفکر پروفیسر منوج جھا اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ منوج جھا، ہندوستان کے سابق کمپٹرولر اور آڈیٹر جنرل اور جموں و کشمیر کے سابق لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو بھی موجود تھے۔ تمام مقررین نے کشمیر کے سماجی، سیاسی اور انسانی پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کتاب "کشمیر: دی انفلٹرڈ ٹروتھ" میں کشمیر کی تاریخ، سیاست اور زمینی حقائق کو بغیر کسی ابہام کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جب کہ "ہاؤس وِد آؤٹ وٹنیس" انسانی جذبات، جدوجہد اور عام لوگوں کے دکھوں کو ادبی انداز میں پیش کرتی ہے۔

