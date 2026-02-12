پلوامہ ضلع پولیس کی جانب سے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد - BASKETBALL TOURNAMENT IN PULWAMA
Published : February 12, 2026 at 11:09 AM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ)
ضلع پولیس پلوامہ کی جانب سے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. جس کا مقصد ضلع بھر میں کھیلوں کے جذبے، نوجوانوں کی شمولیت اور صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دینا ہے۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے کیا۔ اس موقع پر اے ایس پی ہیڈکوارٹرز، ڈی ایس پی ڈی اے آر، ڈی ایس پی آپریشنز اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران بھی موجود تھے۔ افتتاحی دن کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و جذبے اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، جس سے تماشائیوں اور تقریب میں شریک افسران خوب محظوظ ہوئے۔ اسپورٹس اسٹیڈیم میں موجود پرجوش ماحول نے عوامی شرکت اور نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی بھرپور عکاسی کی۔
یہ ٹورنامنٹ آئندہ کچھ دنوں تک جاری رہے گا، جس کے ذریعے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک صحت مند اور مثبت پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افسران نے نوجوانوں کی زندگی میں کھیلوں کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ کھیل نظم و ضبط، ٹیم ورک اور مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں جب کہ نوجوانوں کو سماجی برائیوں سے دور رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
