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لائیو: 80واں یوم آزادی: وزیراعظم نے لال قلعہ پر ترنگا لہرایا، قوم سے کررہے ہیں خطاب - یوم آزادی کی تقریب

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80 واں یوم آزادی: وزیراعظم نے لال قلعہ پر ترنگا لہرایا، قوم سے کررہے ہیں خطاب (ANI)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 15, 2026 at 7:42 AM IST

|

Updated : August 15, 2026 at 9:03 AM IST

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آج ملک اپنا 80 واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ اس موقع پر دارالحکومت دہلی سمیت ملک بھر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک کی مرکزی تقریب ہمیشہ کی طرح تاریخی لال قلعہ پر جاری ہے جہاں وزیراعظم نریندر مودی پرچم لہرایا اور سلامی دی۔ اس موقع پر تقریب میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران سمیت ملک کی نامور شہری لال قلعہ میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب میں شریک ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو 80 ویں یوم آزادی کے موقع پر راج گھاٹ میں مہاتما گاندھی کو ان کی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ لال قلعہ سے قوم سے خطاب سے قبل وزیراعظم نے بابائے قوم کی یادگار پر حاضری دی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔

آج ملک اپنا 80 واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ اس موقع پر دارالحکومت دہلی سمیت ملک بھر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک کی مرکزی تقریب ہمیشہ کی طرح تاریخی لال قلعہ پر جاری ہے جہاں وزیراعظم نریندر مودی پرچم لہرایا اور سلامی دی۔ اس موقع پر تقریب میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران سمیت ملک کی نامور شہری لال قلعہ میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب میں شریک ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو 80 ویں یوم آزادی کے موقع پر راج گھاٹ میں مہاتما گاندھی کو ان کی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ لال قلعہ سے قوم سے خطاب سے قبل وزیراعظم نے بابائے قوم کی یادگار پر حاضری دی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔

Last Updated : August 15, 2026 at 9:03 AM IST

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TAGGED:

INDEPENDENCE DAY
PM MODI LIVE
RED FORTE INDEPENDENCE DAY
یوم آزادی کی تقریب
80TH INDEPENDENCE DAY

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