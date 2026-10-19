کشمیر میں 70سالہ معمر خاتون کا قتل
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 19, 2026 at 6:36 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ ضلع کے پاریگام علاقے میں پیر کی صبح 70 سالہ معمر خاتون کا بہیمانہ قتل کیا گیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس اور سراسیمگی کا ماحول ہے۔
پلوامہ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرکے تحقیقات تیز کر دی ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم کے علاوہ دیگر لوازمات کی تکمیل کے بعد متوفیہ کی جسد خاکی کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا گیا۔ وہیں معمر خاتون کو پر نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔
مقتولہ جانا بیگم اپنے فرزند کے گھر میں تھی اور اس کا بیٹا فجر نماز ادا کرنے مسجد گیا ہوا تھا جس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہے اور فی الوقت کسی بھی تنیجہ پر نہیں پہنچا جا سکتا۔
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ ضلع کے پاریگام علاقے میں پیر کی صبح 70 سالہ معمر خاتون کا بہیمانہ قتل کیا گیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس اور سراسیمگی کا ماحول ہے۔
پلوامہ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرکے تحقیقات تیز کر دی ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم کے علاوہ دیگر لوازمات کی تکمیل کے بعد متوفیہ کی جسد خاکی کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا گیا۔ وہیں معمر خاتون کو پر نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔
مقتولہ جانا بیگم اپنے فرزند کے گھر میں تھی اور اس کا بیٹا فجر نماز ادا کرنے مسجد گیا ہوا تھا جس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہے اور فی الوقت کسی بھی تنیجہ پر نہیں پہنچا جا سکتا۔