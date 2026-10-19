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کشمیر میں  70سالہ معمر خاتون کا قتل

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کشمیر میں  70سالہ معمر خاتون کا قتل (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 19, 2026 at 6:36 PM IST

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پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ ضلع کے پاریگام علاقے میں پیر کی صبح 70 سالہ معمر خاتون کا بہیمانہ قتل کیا گیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس اور سراسیمگی کا ماحول ہے۔ 

پلوامہ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرکے تحقیقات تیز کر دی ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم کے علاوہ دیگر لوازمات کی تکمیل کے بعد متوفیہ کی جسد خاکی کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا گیا۔ وہیں معمر خاتون کو پر نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔

مقتولہ جانا بیگم اپنے فرزند کے گھر میں تھی اور اس کا بیٹا فجر نماز ادا کرنے مسجد گیا ہوا تھا جس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہے اور فی الوقت کسی بھی تنیجہ پر نہیں پہنچا جا سکتا۔

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ ضلع کے پاریگام علاقے میں پیر کی صبح 70 سالہ معمر خاتون کا بہیمانہ قتل کیا گیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس اور سراسیمگی کا ماحول ہے۔ 

پلوامہ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرکے تحقیقات تیز کر دی ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم کے علاوہ دیگر لوازمات کی تکمیل کے بعد متوفیہ کی جسد خاکی کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا گیا۔ وہیں معمر خاتون کو پر نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔

مقتولہ جانا بیگم اپنے فرزند کے گھر میں تھی اور اس کا بیٹا فجر نماز ادا کرنے مسجد گیا ہوا تھا جس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہے اور فی الوقت کسی بھی تنیجہ پر نہیں پہنچا جا سکتا۔

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TAGGED:

PARIGAM PULWAMA MURDER
KASHMIR ELDERLY WOMAN MURDER
KASHMIR CRIME MURDER CASE
کشمیر معمر خاتون قتل
PULWAMA 70 YEAR OLD MURDERED

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