ETV Bharat / Videos

گلمرگ ایک بار پھر کھیلوں کے رنگ میں، کھیلو انڈیا کا چھٹا ایڈیشن شروع - KHELO INDIA WINTER GAMES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
گلمرگ میں کھیلو انڈیا کا چھٹا ایڈیشن شروع (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 23, 2026 at 2:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

گلمرگ (کوثر عرفات): وادی کشمیر کے معروف اسکی ریزارٹ گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے چھٹے ایڈیشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس ایونٹ میں میں ملک بھر سے تین سو سے زائد کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔

تین روزہ کھیل مقابلوں میں الپائن اسکیئنگ، نارڈک اسکیئنگ اور اسنو بورڈنگ شامل ہیں۔ انتظامیہ نے مختلف محکموں کے اشتراک سے وسیع انتظامات مکمل کیے ہیں جبکہ کھلاڑیوں اور سیاحوں کی آمد سے گلمرگ میں رونق بڑھ گئی ہے۔

افتتاح تقریب کے بعد جموں کشمیر کے وزیر کھیل ستیش شرما نے کہا: ’’کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں تاکہ مقابلے یادگار بن سکیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ کھیلوں کے انعقاد سے مقامی سیاحت اور معیشت کو بھی فروغ ملنے کی توقع ہے۔

گلمرگ (کوثر عرفات): وادی کشمیر کے معروف اسکی ریزارٹ گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے چھٹے ایڈیشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس ایونٹ میں میں ملک بھر سے تین سو سے زائد کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔

تین روزہ کھیل مقابلوں میں الپائن اسکیئنگ، نارڈک اسکیئنگ اور اسنو بورڈنگ شامل ہیں۔ انتظامیہ نے مختلف محکموں کے اشتراک سے وسیع انتظامات مکمل کیے ہیں جبکہ کھلاڑیوں اور سیاحوں کی آمد سے گلمرگ میں رونق بڑھ گئی ہے۔

افتتاح تقریب کے بعد جموں کشمیر کے وزیر کھیل ستیش شرما نے کہا: ’’کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں تاکہ مقابلے یادگار بن سکیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ کھیلوں کے انعقاد سے مقامی سیاحت اور معیشت کو بھی فروغ ملنے کی توقع ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

KHELO INDIA GULMARG
6TH EDITION OF KHELO INDIA
GULMARG WINTER GAMES
گلمرگ کھیلو انڈیا
KHELO INDIA WINTER GAMES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

مادی زبان کے عالمی دن کی نسبت سے سرینگر میں مشاعرہ

مادی زبان کے عالمی دن کی نسبت سے سرینگر میں مشاعرہ

February 21, 2026 at 6:47 PM IST
ا

دفعہ 370دفن ہو چکا ہے، بحالی کا کوئی امکان نہیں: سنیل شرما

February 21, 2026 at 6:20 PM IST
’رمضان میں معقول بجلی فراہم کی جائے‘

’رمضان میں معقول بجلی فراہم کی جائے‘

February 21, 2026 at 4:28 PM IST
گلمرگ چنار اوپن ونٹر گیمز

گلمرگ چنار اوپن ونٹر گیمز میں 660ایتھلیٹس نے کی شرکت

February 21, 2026 at 12:23 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.