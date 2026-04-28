جذباتی مناظر کے بیچ ادھم پور سے عازمین حج بیت اللہ کیلیے پر روانہ - UDHAMPUR HAJ PILGRIMS
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 28, 2026 at 3:10 PM IST
ادھم پور (آشیش دت): ادھم پور ضلع سے 32 عازمین روایتی و مذہبی عزت و احترام کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر عازمین کے اہل خانہ، اعزہ و اقارب کے عالوہ مقامی باشندوں کی خاصی تعداد موجود رہی اور عازمین کو پر نم آنکھوں کے ساتھ سفر محمود پر روانہ کیا۔
اس موقع پر بزرگ، خواتین اور بچوں کی بھی خاصی تعداد موجود تھی اور ہر طرف پر کیف اور جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ شہریوں نے حاجی الحرمین کو الوداع کہتے ہوئے نہ صرف ان کے مقبول حج کی دعا بھی بلکہ ان کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کی فریاد کی۔
