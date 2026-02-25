ETV Bharat / Videos

گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا چھٹا ایڈیشن جاری - KHELO INDIA WINTER GAMES

گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا چھٹا ایڈیشن جاری (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : February 25, 2026 at 3:14 PM IST

گلمرگ (کوثر عرفات) : مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے چھٹے ایڈیشن کے دوسرے روز مختلف کھیل مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جن میں ایتھلیٹس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

سنو اسکیئنگ کے علاوہ اسکی ماؤنٹینئرنگ، جائنٹ سلالوم اور انٹرنیشنل لیول اسکیئنگ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جن میں پر جوش کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمغے اپنے نام کیے۔

اسکی ماؤنٹینئرنگ آنچل نے طلائی جبکہ جوائنٹ سلالوم میں آنچل نامی ایتھلیٹ کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے انعقاد پر منتظمین کی تعریف کی اور کہا کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز سے کھلاڑیوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔  

GULMARG WINTER GAMES
KHELO INDIA 6TH EDITION
KASHMIR WINTER SPORTS
گلمرگ کھیلو انڈیا
KHELO INDIA WINTER GAMES

ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

