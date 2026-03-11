ETV Bharat / Videos

رسوئی گیس کی نئی گائیڈ لائن: جموں میں مقررہ وقفہ نہ ہونے پر صارفین گیس سے محروم - GAS REFILL POLICY

جموں میں مقررہ وقفہ نہ ہونے پر صارفین گیس سے محروم (ای ٹی وی بھارت)

Published : March 11, 2026 at 5:01 PM IST

جموں(محمد اشرف گنائی): ایران اسرائیل کے مابین جاری جنگ کے نتیجے میں آبنائے ہرمز سے خام تیل کی سپلائی متاثر ہونے کے اثرات بھارت میں بھی محسوس ہونے لگے ہیں۔ ملک بھر میں حکومت نے رسوئی گیس (ایل پی جی) کی فراہمی کے حوالے سے نئے احکامات صادر کیے جن کی رو سے صارفین 25 دن ایک ہی مرتبہ رسوئی گیس کا ری فل حاصل کر سکتے ہیں۔

جموں کے ریزیڈنسی روڈ پر گیس ڈسٹری بیوشن کے دوران کئی صارفین گیس سلنڈروں سے محروم رہے کیونکہ انہوں نے 25دن سے کم ایام قبل گیس ری-فل کروایا تھا۔ نیز ایسے صارفین کو خالی سلینڈرز کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔

INDIA NEW LGP REFILL POLICY
NEW LGP REFILL RULE
25 DAY GAP FOR GAS REFILL
IRAN ISRAEL WAR EFFECT ON LGP
GAS REFILL POLICY

