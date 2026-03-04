ETV Bharat / Videos

رام بن میں خاتون کی لاش برآمد - GOOL RAMBAN MURDER CASE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
رام بن میں خاتون کی لاش برآمد (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 4, 2026 at 3:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

رامبن (نواز رونیال ):  ضلع رامبن کے گول علاقے میں ایک بائیس سالہ خاتون کی لاش برآمد ہونے کے بعد علاقے میں ماتم و سوگ کا ماحول ہے، وہیں قتل کا شبہ ہونے کی وجہ سے کافی سنسنی بھی پھیل گئی ہے۔ 

پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کرکے کارروائی شروع کر د ی ہے اور ابتدائی معلومات کے مطابق پولیس نے شبہ کی بنیاد پر ایک مقام پر چھاپہ مارا تاہم ذرائع کے مطابق جس پر پولیس کو شک تھا وہ موقع سے فرار ہو چکا تھا یوں کسی کی بھی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔

معلوم ہوا ہے کہ بائیس سالہ زاہدہ بانو ساکنہ پرتمولہ، گول  لاپتہ ہوئی جس کے بعد رپورٹ درج کرائی گئی اور پولیس نے تحقیقات کے دوران زاہدہ کی لاش منزم کنڈ علاقے سے برآمد کی۔

رامبن (نواز رونیال ):  ضلع رامبن کے گول علاقے میں ایک بائیس سالہ خاتون کی لاش برآمد ہونے کے بعد علاقے میں ماتم و سوگ کا ماحول ہے، وہیں قتل کا شبہ ہونے کی وجہ سے کافی سنسنی بھی پھیل گئی ہے۔ 

پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کرکے کارروائی شروع کر د ی ہے اور ابتدائی معلومات کے مطابق پولیس نے شبہ کی بنیاد پر ایک مقام پر چھاپہ مارا تاہم ذرائع کے مطابق جس پر پولیس کو شک تھا وہ موقع سے فرار ہو چکا تھا یوں کسی کی بھی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔

معلوم ہوا ہے کہ بائیس سالہ زاہدہ بانو ساکنہ پرتمولہ، گول  لاپتہ ہوئی جس کے بعد رپورٹ درج کرائی گئی اور پولیس نے تحقیقات کے دوران زاہدہ کی لاش منزم کنڈ علاقے سے برآمد کی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMBAN WOMAN FOUND DEAD
JAMMU KASHMIR WOMAN FOUND DEAD
JAMMU KASHMIR MURDER CASE
رام بن خاتون کا قتل
GOOL RAMBAN MURDER CASE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

پتنی ٹاپ، سناسر جیسے سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کا مطالبہ

پتنی ٹاپ، سناسر جیسے سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کا مطالبہ

March 4, 2026 at 1:34 PM IST
شوپیاں مارکیٹ

پابندیوں کے بعد شوپیان میں معمولاتِ زندگی بحال

March 3, 2026 at 4:28 PM IST
کشمیر میں  ٹیولپ ریسرچ سنٹر کا قیام، ٹیولپ بلب کی درآمد پر انحصار کم ہونے کی امید

کشمیر میں  ٹیولپ ریسرچ سنٹر کا قیام، ٹیولپ بلب کی درآمد پر انحصار کم ہونے کی امید

February 27, 2026 at 7:16 PM IST
مغل شاہراہ جمعہ سے ٹریفک کے لیے ہوگی بحال

مغل شاہراہ جمعہ سے ٹریفک کے لیے ہوگی بحال

February 26, 2026 at 3:45 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.