پلوامہ حملہ کی ساتویں برسی، پولیس، سی آر پی ایف نے کیا خراج پیش - PULWAMA ATTACK ANNIVERSARY
Published : February 14, 2026 at 4:34 PM IST
پلوامہ : پلوامہ حملے کی ساتویں برسی کے موقع پر جنوبی کشمیر کے لیتہ پورہ ہائی وے (جہاں سال 2019میں آج ہی کے روز یعنی 14فروری کو سانحہ پیش آیا تھا) پر جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے شہید اہلکاروں کو خراج پیش کیا۔ 14 فروری 2019 کو ایک خودکش حملے میں چالیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔
آج لیتہ پورہ، پلوامہ میں پولیس اور سی آر پی ایف کے علاوہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنماؤں نے تقاریب کا اہتمام کرکے شہید ہوئے اہلکاروں کے تئیں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
سی آر پی ایف کی 185ویں بٹالین کے علاوہ مقامی بھاجپا یونٹ نے بھی تقاریب منعقد کرکے شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کیا۔ گلباری کی تقریب کے علاوہ ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی تاکہ اہلکاروں کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کیا جائے۔
