ETV Bharat / Videos

کشمیر کا وہ نوجوان جس نے پینکیک سلاٹ ایشین چمپیئن شپ میں جیتا کانسہ کا تمغہ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
گلشن پورہ ترال کے ارویندر سنگھ نے جیتا کانسہ کا تمغہ (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 5, 2026 at 9:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ)

جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کو پوری وادی میں ایک ممتاز حیثیت حاصل یے کیونکہ اس مردم خیز علاقے میں آج تک ایسے بڑے بڑے اسکالرس، سیاستدان اور شاعر پیدا ہوئے ہیں۔ جنھوں نے سماج میں اپنی ایک منفرد شناخت چھوڑی ہے۔ اب ترال کے ہی ایک دور افتادہ گاؤں گلشن پورہ ترال سے ایک سکھ نوجوان نے ویتنام کے اندر دسویں پینکیک سلاٹ ایشین چمپیئن شپ میں کانسہ کا تمغہ حاصل کرکے اپنے ملک بھارت کا نام روشن کیا ہے۔ خبر پھیلتے ہی علاقے میں خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور لوگ بلا لحاظ مذہب وملت ارویندر سنگھ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس نوجوان کھلاڑی نے ملک کے ساتھ ساتھ اپنے ترال علاقے کا نام بھی روشن کیا ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ارویندر سنگھ نے بتایا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ عالمی سطح پر انہوں نے ملک کی نمائندگی کی ہے اور ایک کانسہ کا تمغہ حاصل کیا۔

ارویندر سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں کوشش کریں گے کہ عالمی مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کرے تاکہ عالمی سطح پر ملک کے قومی ترانے کو گونجتا ہوا سن سکیں۔ تاہم ارویندر سنگھ کو شکایت ہے کہ جموں وکشمیر میں اسپورٹس پالیسی اب تک بہتر نہیں کی گئی ہے۔ کیونکہ ملک کی دیگر ریاستوں میں جو فائدہ کھلاڑیوں کو مل رہا ہے یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ارویندر سنگھ کے والد جنگ بہادر کہتے ہیں کہ انھیں خوشی اس بات کی ہے کہ ایک کشمیری نوجوان نے ملک کی نمائندگی کی ہے اور وہ دیگر نوجوانوں کے والدین سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسپورٹس کی طرف راغب کریں تاکہ وہ اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ جس کے ساتھ ہی ریاست کا نام بھی روشن ہو۔ اس دوران پینکیک سلاٹ کھلاڑی ارویندر سنگھ کی کامیابی پر ایک مقامی ٹیچر نرمل سنگھ نے کہا کہ کشمیر کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور اگر کمی ہے وہ ہے ایک مناسب پلیٹ فارم کی۔ جس کی جانب سرکار کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 

ترال، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ)

جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کو پوری وادی میں ایک ممتاز حیثیت حاصل یے کیونکہ اس مردم خیز علاقے میں آج تک ایسے بڑے بڑے اسکالرس، سیاستدان اور شاعر پیدا ہوئے ہیں۔ جنھوں نے سماج میں اپنی ایک منفرد شناخت چھوڑی ہے۔ اب ترال کے ہی ایک دور افتادہ گاؤں گلشن پورہ ترال سے ایک سکھ نوجوان نے ویتنام کے اندر دسویں پینکیک سلاٹ ایشین چمپیئن شپ میں کانسہ کا تمغہ حاصل کرکے اپنے ملک بھارت کا نام روشن کیا ہے۔ خبر پھیلتے ہی علاقے میں خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور لوگ بلا لحاظ مذہب وملت ارویندر سنگھ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس نوجوان کھلاڑی نے ملک کے ساتھ ساتھ اپنے ترال علاقے کا نام بھی روشن کیا ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ارویندر سنگھ نے بتایا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ عالمی سطح پر انہوں نے ملک کی نمائندگی کی ہے اور ایک کانسہ کا تمغہ حاصل کیا۔

ارویندر سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں کوشش کریں گے کہ عالمی مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کرے تاکہ عالمی سطح پر ملک کے قومی ترانے کو گونجتا ہوا سن سکیں۔ تاہم ارویندر سنگھ کو شکایت ہے کہ جموں وکشمیر میں اسپورٹس پالیسی اب تک بہتر نہیں کی گئی ہے۔ کیونکہ ملک کی دیگر ریاستوں میں جو فائدہ کھلاڑیوں کو مل رہا ہے یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ارویندر سنگھ کے والد جنگ بہادر کہتے ہیں کہ انھیں خوشی اس بات کی ہے کہ ایک کشمیری نوجوان نے ملک کی نمائندگی کی ہے اور وہ دیگر نوجوانوں کے والدین سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسپورٹس کی طرف راغب کریں تاکہ وہ اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ جس کے ساتھ ہی ریاست کا نام بھی روشن ہو۔ اس دوران پینکیک سلاٹ کھلاڑی ارویندر سنگھ کی کامیابی پر ایک مقامی ٹیچر نرمل سنگھ نے کہا کہ کشمیر کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور اگر کمی ہے وہ ہے ایک مناسب پلیٹ فارم کی۔ جس کی جانب سرکار کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 

For All Latest Updates

TAGGED:

VIETNAM PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP
PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP VIETNAM
10 PENCAK SILAT ASIAN CHAMPIONSHIP
10TH PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP VIET
ARVINDER SINGH PENCAKSILAT CHAMPION

اسی موضوع پر

جنوبی کشمیر میں غیر مقامی خوانچہ فروشوں نے کیا احتجاج

پہلی بار، جنوبی کشمیر میں غیر مقامی خوانچہ فروشوں نے کیا احتجاج

September 3, 2026 at 8:56 PM IST
chinese manjha snapping the thread of life kite flying and lethal manjha snatching away freedom of birds, Urdu News

چائنیز مانجھا پرندے ہی نہیں، انسانوں کا بھی ہے دشمن

September 3, 2026 at 12:13 PM IST
پلوامہ؛ ضلع اسپتال میں 59، محکمہ صحت میں 237اسامیاں خالی

پلوامہ؛ ضلع اسپتال میں 59، محکمہ صحت میں 237اسامیاں خالی

September 2, 2026 at 6:56 PM IST
س

جنوبی کشمیر میں سیاح کی موت

September 2, 2026 at 3:39 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.