یوٹیوب نے اسکرین ٹائم مینجمنٹ کے لیے پیش کیا نیا فیچر، صارفین شارٹس فیڈ پر لگا سکیں گے حد
یوٹیوب نے 'شارٹس فیڈ کی حد' کا آپشن متعارف کرایا ہے، جس سے صارفین شارٹس دیکھنے کے وقت کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔
Published : April 18, 2026 at 2:51 PM IST
حیدرآباد: یوٹیوب نے خاموشی سے شارٹس فیڈ میں ایک نیا فیچر شامل کیا ہے، جس سے صارفین اپنی شارٹس فیڈ کو محدود یا مکمل طور پر غیر فعال کرسکتے ہیں۔ یہ اقدام پلیٹ فارم پر اسکرین ٹائم کے بارے میں خدشات کو دور کرنے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ وقت کی حد کی خصوصیت یوٹیوب موبائل ایپ میں ٹائم مینجمنٹ کی سیٹنگ میں موجود ہے۔
شارٹس فیڈ پر حد کیسے مقرر کریں
وقت کی حد کی خصوصیت کو استعمال کرنے کے لیے یوٹیوب ایپ کھولیں، پروفائل آئیکن پر ٹیپ کریں، سیٹنگز میں جائیں، اور ٹائم مینجمنٹ کو منتخب کریں۔ اس مینو میں صارفین کے پاس اپنی شارٹ فیڈ کے لیے وقت کی حد مقرر کرنے کا آپشن ملے گا۔ گوگل کے سپورٹ پیج کے مطابق صارفین 15 منٹ سے لے کر دو گھنٹے تک یومیہ وقت کی حد سیٹ کر سکتے ہیں۔
مزید برآں، اس حد کو صفر پر بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے، جو شارٹس ٹیب سے ویڈیوز کو مکمل طور پر ہٹا دیتا ہے اور ایک پیغام دکھاتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یومیہ حد پوری ہو گئی ہے۔ یہ فیچر فی الحال صرف موبائل پر دستیاب ہے۔ ڈیسک ٹاپ صارفین جو اسی طرح کا کنٹرول چاہتے ہیں انہیں تھرڈ پارٹی براؤزر ایکسٹینشن پر ہی انحصار کرنا پڑے گا۔
بالغ اور نوعمر یوٹیوب اکاؤنٹس کے لیے شارٹس فیڈ کی حدد
عام بالغ اکاؤنٹس کے لیے شارٹس فیڈ کی حد سخت پابندی کے بجائے ایک ہلکے سے اشارے (soft nudge) کی طرح کام کرتی ہے۔ جب طے کی گئی حد پوری ہو جاتی ہے تو صارفین کو ایک نوٹیفکیشن موصول ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس اسے نظر انداز کرنے اور اسکرولنگ جاری رکھنے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ اس فیچر کو زبردستی کنٹرول کے بجائے 'اسکرین ٹائم ریمائنڈر' کے طور پر سمجھنا زیادہ مناسب رہے گا۔
تاہم، صورت حال ان نوجوان صارفین کے لیے بالکل مختلف ہے جن کے یوٹیوب اکاؤنٹس کا نظم گوگل کے فیملی لنک کے پیرنٹل کنٹرولز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ان اکاؤنٹس —خاص طور پر نوعمروں کے لیے—اس حد کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ جب اس حد کو صفر پر سیٹ کیا جائے گا تو کم عمر صارفین شارٹس کو بالکل نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس سے والدین کو اپنے بچوں کی دیکھنے کی عادات پر قابو ملتا ہے۔
یہ فیچر رول آؤٹ اس لیے اہم ہے کیونکہ شارٹس یوٹیوب کے پلیٹ فارم کا ایک اہم اور لگاتار بڑھتا ہوا حصہ ہے۔ سال 2020 میں شروع ہوا یہ یہ شارٹس فارم ویڈیو فارمیٹ کا استعمال کافی زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اب اس میں کلپس تین منٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں، اور حالیہ اپ ڈیٹس میں اے آئی پاورڈ ٹولز بھی شامل کیے گئے ہیں۔ فیڈ کی حدد کے تعارف ظاہر ہوتا ہے کہ یوٹیوب ڈیجیٹل فلاح و بہبود کو لے کر بڑھتے ہوئے دباؤ پر رد عمل دے رہا ہے۔
