یوٹیوب کا اے آئی ڈیپ فیکس کے خلاف بڑا قدم، صحافی اور سیاست دان بھی استعمال کر سکیں گے لائیکنیس ڈیٹیکشن ٹول
یوٹیوب نے اے آئی ڈیپ فیکس سے بچاؤ کے لیے لائیکنس ڈیٹیکشن ٹول کو صحافیوں، سرکاری اہلکاروں اور سیاسی رہنماؤں تک بڑھانے کا اعلان کیا۔
Published : March 12, 2026 at 2:22 PM IST
حیدرآباد: یوٹیوب ڈیپ فیکس اور اے آئی سے تیار کردہ جعلی ویڈیوز کے خلاف سکیورٹی کو مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ اس کا لائیکنس ڈیٹیکشن ٹول اب صرف تخلیق کاروں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اسے آہستہ آہستہ صحافیوں، سرکاری اہلکاروں اور سیاسی رہنماؤں تک بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ فیچر کسی کو بھی اپنے چہرے یا آواز کی جعلی اے آئی کاپی پر مشتمل ویڈیوز کی شناخت کرنے کی اجازت دے گا اور اگر ضروری ہو تو اسے ہٹانے کا مطالبہ کر سکتے گا۔
یوٹیوب نے پہلی بار یہ ٹول اکتوبر 2025 میں یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے تخلیق کاروں کے لیے لانچ کیا تھا۔ اس کا مقصد ان ویڈیوز کی نگرانی کرنا تھا جہاں اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کے چہرے یا آواز کی نقل کی جاتی ہے۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی آج تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اسے غلط جانکاری پھیلانے یا کسی کی شبیہ کو داغدار کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر کمپنی نے اس فیچر کی سہولت مزید لوگوں کو بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ صحافی، سرکاری اہلکار اور سیاسی رہنما بھی اس ٹول کو استعمال کر سکیں گے۔ چونکہ یہ افراد معاشرے اور عوام کے بیچ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہذا، اگر ان کی جعلی اے آئی ویڈیو یا آواز آن لائن پھیلتی ہے، تو اس سے غلط جانکاری اور الجھن پھیل سکتی ہے۔ یوٹیوب کا کہنا ہے کہ یہ ٹول ایسے واقعات کی فوری شناخت اور روک تھام میں مدد کرے گا۔
کنٹینٹ آئی ڈی کی طرح کرتا ہے کام
یہ ٹول کسی حد تک کنٹینٹ آئی ڈی کی طرح کام کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کنٹینٹ آئی ڈی کاپی رائٹ والے مواد کی شناخت کرتا ہے، جب کہ لائیکنس ڈیٹیکشن اے آئی سے تیار شدہ مواد کی شناخت کرتا ہے جو کسی شخص کے چہرے یا آواز سے ملتا ہو۔ اگر سسٹم کو ویڈیو میں کسی شخص کے چہرے یا آواز سے مماثل اے آئی مواد ملتا ہے، تو وہ شخص اسے دیکھ سکتا ہے اور اگر یہ پلیٹ فارم کی رازداری کے رہنما خطوط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے ہٹانے کی درخواست بھی کر سکتا ہے۔
تاہم یوٹیوب نے واضح کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ویڈیوز ہر صورت میں ہٹا دی جائیں۔ اگر مواد پیروڈی، طنزیہ یا عوامی مفاد میں ہے، تو ہٹانے سے پہلے اس کا الگ سے جائزہ لیا جائے گا۔ اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے، اہل صارفین کو پہلے تصدیقی عمل سے گزرنا ہوگا۔ انہیں ایک فوٹو آئی ڈی اور ایک فیشل ویڈیو جمع کرانا ہوگی۔ یہ نظام کو ان کی حقیقی شناخت اور چہرے کی معلومات اکٹھا رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ درخواست کا انسانوں کے ذریعے جائزہ لیا جائے گا، اور سیٹ اپ کی تکمیل کی تصدیق ای میل کے ذریعے بھیجی جائے گی۔
کمپنی کا کہنا ہے کہ تصدیق کے دوران فراہم کردہ جانکاری کو صرف شناخت کی تصدیق اور سکیورٹی فیچر کو چلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسے گوگل کے اے آئی ماڈلز کی تربیت کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ڈیٹا صارف کے آخری سائن ان سے تین سال تک محفوظ رہے گا۔ یوٹیوب کا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ مضبوط قوانین بھی ضروری ہیں۔ کمپنی ایک قانونی فریم ورک کی حمایت کرتی ہے جو لوگوں کی شناخت اور تخلیقی صلاحیتوں کو اے آئی ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے بچاتا ہے۔
