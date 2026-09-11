یوٹیوب نے اسمارٹ ٹی وی کے لیے 'اکاؤنٹ لاک' فیچر متعارف کرایا، یہاں جانیں اسے سیٹ کرنے کا طریقہ
یوٹیوب نے اسمارٹ ٹی وی صارفین کے لیے 'اکاؤنٹ لاک' فیچر متعارف کرایا ہے، جس کی مدد سے وہ اپنی پرائیویسی کومحفوظ رکھ سکتے ہیں۔
Published : September 11, 2026 at 2:32 PM IST
حیدرآباد: یوٹیوب نے اسمارٹ ٹی وی صارفین کے لیے پرائیویسی کا ایک نیا اور اہم فیچر 'اکاؤنٹ لاک' متعارف کرایا ہے۔ یوٹیوب نے اس فیچر کو امریکہ سمیت دنیا بھر میں دستیاب کر دیا ہے۔ بہت سے گھرانوں میں، پورا خاندان یوٹیوب دیکھنے کے لیے ایک ہی اسمارٹ ٹی وی کا استعمال کرتا ہے۔
نتیجتاً، ایک فرد کی ترجیحات دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی پسند کوئی دوسرا دیکھے۔ اکثر، یوٹیوب سرچ میں ذاتی نوعیت کی تجاویز ظاہر ہوتی ہیں اور سرچ ہسٹری سب کو نظر آتی ہے۔ ایسے حالات میں گھر کے تمام افراد کی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے یوٹیوب نے 'اکاؤنٹ لاک' فیچر متعارف کرایا ہے۔
'اکاؤنٹ لاک' فیچر کیا ہے؟
'اکاؤنٹ لاک' فیچر میں چار ہندسوں والے کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ کو لاک کر سکتے ہیں۔ ایک بار لاک ہونے کے بعد، آپ کی ذاتی تجاویز، سبسکرپشنز اور سرچ ہسٹری صرف آپ کو ہی نظر آئیں گی۔
خاندان کے دیگر افراد یا صارفین یہ تفصیلات نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ فیچر خاص طور پر ان گھرانوں کے لیے مفید ہے جہاں بچے، بزرگ یا متعدد افراد ایک ہی ٹی وی استعمال کرتے ہیں، جس سے ہر کوئی اپنی رازداری برقرار رکھ سکتا ہے۔
'اکاؤنٹ لاک' کو کیسے سیٹ اپ کریں؟
1-اپنے اسمارٹ ٹی وی پر یوٹیوب ایپ کھولیں۔
2- بائیں جانب موجود مینو میں جائیں اور اپنا اکاؤنٹ منتخب کریں۔
3-آپ کو اکاؤنٹ کے بالکل نیچے سیٹنگز کا آپشن نظر آئے گا۔۔ اس پر کلک کریں۔
4- اسکرین پر موجود ہدایات پر عمل کرتے ہوئے 'اکاؤنٹ لاک' فیچر کو فعال کریں۔
5- چار ہندسوں کا کوڈ سیٹ کریں۔
ایک بار کوڈ سیٹ ہو جانے کے بعد، آپ کا اکاؤنٹ لاک ہو جائے گا اور صرف کوڈ درج کرنے پر ہی کھلے گا۔ اس سے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ آپ کی پرائیویسی مکمل طور پر محفوظ رہے۔
ان لاک کیسے کریں؟
--اکاؤنٹ کو ان لاک کرنے کے لیے، آپ کو یوٹیوب موبائل ایپ استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ٹی وی پر اکاؤنٹ لاکڈ کے نوٹیفکیشن پر کلک کرنے کے بعد، موبائل ایپ کھولیں۔
--آپ کو اکاؤنٹ ان لاک کرنے کے لیے ایک پیغام نظر آئے گا۔
--اگر نوٹیفکیشنز فعال ہیں، تو آپ کو ان لاک کرنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ایک پش نوٹیفکیشن بھی موصول ہوگا۔
ڈیوائسز کو کیسے چیک کریں
یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کن ڈیوائسز پر سائن ان ہیں، google.com/devices پر جائیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی ڈیوائس نظر آئے جسے آپ نہیں پہچانتے، یا آپ کسی ایسی ڈیوائس سے سائن آؤٹ کرنا چاہتے ہیں جسے آپ اب استعمال نہیں کرتے، تو آپ وہاں سے دور رہتے ہوئے ریموٹلی سائن آؤٹ کر سکتے ہیں۔ مکمل تفصیلات اور مرحلہ وار رہنمائی یوٹیوب ہیلپ سینٹر پر دستیاب ہے۔
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