گجرات کے نوجوان نے بنائی 'گھوسٹ سائیکل'؛ اس کے پیڈلنگ سسٹم نے کیا سب کو حیران
سورت کےایک نوجوان شیوم موریا نے ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی 'گھوسٹ سائیکل' ایجاد کی ہے، اس میں لگی روبوٹک ٹانگیں خود پیڈل مارتی ہیں۔
Published : April 23, 2026 at 3:26 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 3:44 PM IST
سورت: ڈائمنڈ سٹی کے نام سے مشہور گجرات کا شہر سورت اب ایک 'انوویشن ہب' بنتا جا رہا ہے۔ یہاں کے شیوم موریا نامی ایک اختراع کار نے ایک بار پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ مصنوعی ذہانت (AI) اور مکینیکل انجینئرنگ کے انوکھے امتزاج سے اس نے ایک ایسی سائیکل بنائی ہے جو بغیر کسی ڈرائیور کے سڑک پر خود چلتی ہے۔ لوگ اس انوکھی ایجاد کو گھوسٹ سائیکل (بھوت سائیکل) کا نام دے رہے ہیں۔
3 ماہ کی محنت اور 35 ہزار کی لاگت
شیوم موریہ اور ان کے ساتھی گرپریت اروڑہ نے تین ماہ کی مسلسل دن رات محنت کے بعد اس پروجیکٹ کو مکمل کیا ہے۔ تقریباً 35,000 روپے کی لاگت سے تیار کی گئی یہ سائیکل صرف ایک کھلونا نہیں ہے بلکہ ٹیکنالوجی میں ایک غیر معمولی ایجاد ہے۔ یہ سائیکل سڑک پر چلتے ہوئے اپنا توازن خود ہی برقرار رکھتی ہے۔
روبوٹک پیڈلنگ
اس پروجیکٹ کی سب سے بڑی کشش اس کا پیڈلنگ میکانزم ہے۔ سائیکل انسانی ٹانگ کی طرح دکھائی دینے والا روبوٹ چلاتا ہے. جب سائیکل چلتی ہے، تو یہ مکینیکل ٹانگ قدرتی طور پر پیڈل کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جب اس سائیکل کو سڑک پر ٹیسٹنگ کے لیے باہر نکالا گیا تو بچے اور پیدل چلنے والے خالی سائیکل پر پیڈل حرکت کرتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔
اس سائیکل کو تین طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
اس 'سمارٹ سائیکل' کی خاص خصوصیت اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے:
1- موبائل ایپ: اسے اسمارٹ فون کے ذریعے کمانڈ کیا جاسکتا ہے۔
2- ریموٹ کنٹرول: اسے دور سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
3- اے آئی موڈ: یہ خود بخود پہلے سے طے شدہ راستے پر چل سکتا ہے، یعنی کوڈنگ کے ذریعے طے شدہ سڑک۔ اس میں نصب سینسر سڑک پر آنے والی رکاوٹوں کو پہچاننے اور موڑ لینے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اختراعی شیوم موریا کون ہے؟
شیوم موریا کے سوشل میڈیا پر 'کریٹیو سائنس' کے نام سے 20 لاکھ سے زیادہ صارفین ہیں۔ اس سے پہلے، وہ 'گروڈا اے آئی بائک'، سنگل ٹائر اسکوٹر اور روبوٹ رکشا جیسے منفرد پروجیکٹ بنا کر سورت کو ملک بھر میں مشہور کر چکے ہیں۔ شیوم کے مطابق، اس ٹیکنالوجی کا استعمال مستقبل میں اسمارٹ شہروں میں ڈیلیوری خدمات اور سیکورٹی پٹرولنگ کے لیے کیا جاسکتا ہے۔ شیوم موریہ کی اس طرح کی اختراعی ایجادات ثابت کرتی ہیں کہ اگر صحیح پلیٹ فارم اور آئیڈیا ہو تو ہندوستانی نوجوان عالمی سطح پر ٹکنالوجی میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔
