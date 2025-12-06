آپ نئی کار خریدنا چاہتے ہیں، دسمبر ماہ میں ان کاروں پر بھاری ڈسکاؤنٹ، دو لاکھ روپئے تک کا ہوگا فائدہ

آپ نئی کار خریدنا چاہتے ہیں، دسمبر ماہ میں ان کاروں پر بھاری ڈسکاؤنٹ، دو لاکھ روپئے تک کا ہوگا فائدہ
کار خریدنے کی خواہش رکھنے والے گاہکوں کے لئے خوشخبری ہے، کمپنیوں کی جانب سے دی جانے والی بھاری ڈسکاؤنٹ کا فائدہ اٹئا سکتے ہیں۔
Published : December 6, 2025 at 4:14 PM IST
حیدرآباد: کار کمپنیاں اور ڈیلر ہر سال ماہ دسمبر میں بھاری ڈسکاؤنٹ پیش کرتی ہیں۔ جس کا فئادہ گاہک اٹھا سکتے ہیں۔ کمپنیاں اور ڈیلرز یہ رعایتیں موجودہ اسٹاک کو فورخت کرنے اور نئے سال میں نئے اسٹاک کے لیے جگہ بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جی ایس ٹی سے متعلقہ قیمتوں میں کمی نے دسمبر کی چھوٹ کو غیر موثر بنا دیا ہے۔
کار کمپنیاں اب بھی کاروں پر چھوٹ دے رہی ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح، کم فروخت ہونے والے ماڈلز اور پری فیس لفٹ ویریئنٹس پر زیادہ رعایتیں مل رہی ہیں۔ ہونڈا ایلیویٹ، ہنڈائی الکازر، ٹاٹا ہیرئیر اور سفاری، مہندرا XUV700 اور بولیرو نیو، ووکس ویگن ٹائیگن، جیپ کمپاس اور میریڈیئن، ماروتی جمنی اور گرینڈ وٹارا جیسے ماڈلز پر 2 لاکھ روپے تک کی چھوٹ مل رہی ہے۔
ہونڈا گاڑیوں پر چھوٹ
ہونڈا امیز: یہ کار 740,800 روپئے ( ایکس شو روم) سے شروع ہوتی ہے، جس میں 87,000 روپئے تک کی چھوٹ ہے۔
ہونڈا الیویٹ: اس ایس یو وی کی قیمت 1099,900 ( ایکس شو روم) سے شروع ہوتی ہے، جس پر 176,000 چھوٹ تک ہیں۔
ہونڈا سٹی: کمپنی اس پریمیم سیڈان کو 1195,300 روپئے کی ابتدائی قیمت پر فروخت کر رہی ہے، اس ماہ 157,700 روپئے تک کے فوائد کے ساتھ۔
ہونڈا سٹی ایچ ای وی: یہ کار اس کی 7 سالہ توسیعی وارنٹی پر رعایت کے ساتھ، 19,48,200 روپئے کی ابتدائی قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے۔
ہونڈا امیز سیکنڈ جین: کمپنی اس سیڈان کو 6,97,700 روپئے کی ابتدائی قیمت پر فروخت کر رہی ہے، جس کے کل فوائد 98,000 روپئے تک ہیں۔
ہنڈائی موٹر کاروں پر چھوٹ
ہنڈائی گرانڈ آئی ٹین نیوز: کمپنی اس کار پر 73,808 روپئے کی جی ایس ٹی قیمت میں کٹوتی کے ساتھ ساتھ 70,000 روپئے کی اضافی رعایت بھی پیش کر رہی ہے۔ اس کار پر کل ڈسکاؤنٹ 1.43 لاکھ ہے۔
ہنڈائی آئی ٹیونٹی: کمپنی اس ہیچ بیک پر 1.68 لاکھ کی کل ڈسکاؤنٹ پیش کر رہی ہے، جس میں 98,053 روپئے کی جی ایس ٹی قیمت اور 70,000 روپئے کی اضافی رعایت شامل ہے۔
ہنڈائی ایکسٹر: یہ منی ایس یو وی 1.74 لاکھ کی رعایت کے ساتھ دستیاب ہے۔ اس میں 89,209 روپئے کی جی ایس ٹی قیمت میں کٹوتی اور 85,000 روپئے کی چھوٹ شامل ہے۔
ہنڈائی آورا: کمپیکٹ سیڈان 1.11 لاکھ کی کل ڈسکاؤنٹ پیش کر رہی ہے، جس میں 78,465 روپئے کی جی ایس ٹی قیمت میں کمی اور 33,000 روپے کی اضافی رعایت شامل ہے۔
ہنڈائی ورٹا: کمپنی اپنی پریمیم سیڈان پر 1.35 لاکھ روپئے کی رعایت پیش کر رہی ہے۔ اس میں 60,640 روپئے کی جی ایس ٹی قیمت میں کٹوتی اور 75,000 روپئے کی اضافی رعایت شامل ہے۔
ہنڈائی الکازر: یہ 7 سیٹوں والی ایس یو وی 1.15 روپئے لاکھ تک کی رعایت دے رہی ہے۔ اس میں 75,376 روپئے کی جی ایس ٹی قیمت میں کٹوتی اور 40,000 روپئے کی اضافی رعایت شامل ہے۔
ماروتی کی کاروں پر ڈسکاؤنٹ
ماروتی سوزوکی دسمبر 2025 میں اپنی نیکسا کاروں پر پرکشش چھوٹ دے رہی ہے، بشمول Invicto پر 2.15 لاکھ روپئے تک کی چھوٹ۔سیاز 1.30 لاکھ روپئے تک کے فوائد کے ساتھ دستیاب ہے، جب کہ جمنی 1 لاکھ روپئے تک کی رعایت کے ساتھ دستیاب ہے۔ Ignis، Fronx، Baleno، اور XL6 بھی مختلف قسموں میں پرکشش پیشکش پیش کرتے ہیں۔
ٹاٹا موٹرس ای وی پر کتنا ڈسکاؤنٹ ہے جانئے
ٹاٹا ٹیاگو ڈاٹ ای وی: یہ کار 1,65,000 روپئے تک کے فوائد پیش کر رہی ہے۔
ٹاٹا پنچ ڈاٹ ای وی: یہ ایس یو وی 1,75,000 روپئے تک کے فوائد پیش کر رہی ہے۔
ٹاٹا نیکسان ڈاٹ ای وی: کمپنی اس ایس یو وی پر 1,35,000 روپئے تک کے فوائد پیش کر رہی ہے۔
ٹاٹا کرو ڈاٹ ای وی: یہ الیکٹرک ایس یو وی 1,95,000 روپئے تک کے فوائد پیش کر رہی ہے۔
ٹاٹا ہیرئر ڈاٹ ای وی: یہ نئی الیکٹرک ایس یو وی 1,00,000 روپئے تک کے فوائد پیش کر رہی ہے۔