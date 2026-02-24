بھارت کے نئے اے آئی قوانین کے بعد ایکس لا رہا ہے 'میڈ ود اے آئی' فیچر، ڈیپ فیکس پر لگام لگانے کی کوشش
ایکس 'میڈ ود اے آئی' لیبل فیچر لا رہا ہے جو ڈیپ فیک اور مصنوعی مواد کے خلاف شفافیت کو بڑھائے گا۔
Published : February 24, 2026 at 10:02 AM IST
حیدرآباد: سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) ایک نئے فیچر پر کام کر رہا ہے جس کے ذریعہ صارفین اپنی اے آئی پوسٹس پر "میڈ ود اے آئی" کا لیبل جوڑ سکیں گے۔ لیک ہونے ہوئی جانکاری کے مطابق یہ نیا فیچر ایک ٹوگل کے طور پر دستیاب ہوگا جو صارفین کو یہ ظاہر کرنے کی اجازت دے گا کہ آیا ان کی تصویر، ویڈیو، یا آڈیو مواد مکمل طور پر اے آئی نے بنایا ہے یا اے آئی ٹولز کے ذریعے ایڈٹ کیا گیا ہے۔
یہ خبر ایک آزاد محقق نیما اوجی (Nima Owji) نے ایک پوسٹ میں شیئر کی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ایکس کے آنے والے فیچر کے بارے میں افشا ہونے والی جانکاری ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب بھارت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے اے آئی سے تیار کردہ اور ڈیپ فیک مواد سے متعلق سخت ضوابط کو لاگو کرنے کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایکس کا یہ نیا فیچر بھارت کے ریگولیٹری دباؤ اور عالمی سطح پر شفافیت کی بڑھتی ہوئی مانگ کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔
BREAKING: X is working on a " made with ai" label!— Nima Owji (@nima_owji) February 22, 2026
users will soon be able to label their posts as ai-generated content!
most probably, not labeling them will go against the x rules when this feature launches! pic.twitter.com/CMXafCUjTZ
ہندوستان کے نئے قوانین کیا کہتے ہیں؟
حکومت ہند نے 10 فروری 2026 کو انفارمیشن ٹکنالوجی (درمیانی رہنما خطوط اور ڈیجیٹل میڈیا ایتھکس کوڈ) ترمیمی قواعد 2026 نوٹیفائی کیا۔ ان ضابطوں کو 20 فروری 2026 سے لاگو بھی کر دیا گیا ہے۔
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے سرکاری نوٹیفکیشن جی ایس آر 120(E) اور اس کے ساتھ جاری کردہ ایف اے کیو سرکار کا مقصد انٹرنیٹ ایک کھلا، محفوظ، قابل اعتماد، اور جوابدہ بنانا ہے۔
بھارت میں ایک ارب سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین ہیں، جن میں سے زیادہ تر نوجوان ہیں۔ ایسی صورت حال میں، غلط معلومات، ڈیپ فیکس، پرائیویسی کی خلاف ورزیوں، اور اے آئی کے ذریعے تیار کردہ جعلی تصاویر، ویڈیوز اور آڈیو کے ذریعے پھیلائی جانے والی قومی سلامتی کے خطرات کو روکنا ضروری ہو گیا ہے۔
قانون کے اہم التزامات
مواد کہاں سے آیا (یعنی مواد کا اصل اویجن کیا ہے)
مواد کتنی بار ایڈٹ ہوا ہے
اے آئی کا استعمال ہوا ہے یا نہیں؟
ایکس پر کیا اثر پڑے گا؟
بھارت ایکس جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ نئے قوانین کی تعمیل کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں سیف ہاربر (سیکشن 79) کے تحفظات ختم ہو سکتے ہیں، جس سے قانونی معاملے میں پلیٹ فارم خود ذمہ دار ثابت ہو سکتا ہے۔
ایکس میں نئے 'میڈ ود اے آئی' فیچر صارفین کو اے آئی کی جانکاری کو خود ظاہر کرنے کی اجازت دے گا، لیکن تصدیق اور لیبلنگ پلیٹ فارم کو خود ہی یقینی بنانی ہوگی۔ اگر صارفین لیبل لگانے میں ناکام رہتے ہیں، تو پوسٹ کو اے آئی سپیم یا گمراہ کن سمجھا جا سکتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ عالمی سطح پر اے آئی مواد کی شفافیت کے لیے ایک اہم اشارہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یوٹیوب اور انسٹاگرام جیسے دوسرے پلیٹ فارمز مستقبل میں اے آئی مواد کے لیے اسی طرح کا نظام نافذ کریں۔
