کیا سالانہ فاسٹ ٹیگ پاس سکس اور سیون سیٹوں والی کاروں کے لیے درست نہیں رہے گا؟ نہائی نے فراہم کی معلومات
Published : January 27, 2026 at 11:51 AM IST
حیدرآباد: کچھ عرصے سے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک خبر گردش کر رہی ہے۔ کیا فاسٹ ٹیگ (FASTag) کا سالانہ پاس 3-رو یا 6 اور 7 سیٹوں والی ذاتی کاروں کے لیے اب درست نہیں ہے؟ پچھلے کچھ دنوں میں کئی آن لائن رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ 1 جنوری 2026 سے تمام 3 قطار والی کاروں کے لیے اسکیم واپس لے لی گئی ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اس اسکیم کو ذاتی اور کمرشل دونوں کاروں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
تاہم، نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) نے اب اس معاملے پر وضاحت جاری کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) نے اس معلومات کو مکمل طور پر جعلی خبر قرار دیا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) نے کہا کہ فاسٹ ٹیگ (FASTag) سالانہ پاس تمام غیر تجارتی گاڑیوں کے لیے درست ہے۔
گاڑیوں کے سالانہ فاسٹ ٹیگ نے کام کرنا چھوڑ دیا
اپنے بیان میں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) نے کہا، "نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ فعال فاسٹ ٹیگ (FASTag) کے ساتھ تمام غیر تجارتی کاریں/جیپیں/وین سالانہ پاس کے لیے اہل ہیں۔ براہ کرم جعلی خبریں پھیلانے سے گریز کریں۔" تاہم کچھ صارفین سوشل میڈیا پر شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی گاڑیوں کے سالانہ فاسٹ ٹیگ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔
ایکسپریس ویز اور ریاستی شاہراہیں اصول سے مستثنیٰ
سالانہ فاسٹ ٹیگ (FASTag) پورے ملک کے تمام نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) ٹول پلازوں پر 3,000₹ کے یک وقتی چارج پر زیادہ سے زیادہ 200 کراسنگ کی ضمانت دیتا ہے۔ اسے ہائی وے ٹراویل ایپ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے موجودہ فاسٹ ٹیگ (FASTag) پر ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ ایکٹیویشن کی تاریخ سے ایک سال کے لیے درست ہے۔ تاہم، کچھ ایکسپریس ویز اور ریاستی شاہراہیں اس اصول سے مستثنیٰ ہیں۔