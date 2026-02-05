کیوں خطرناک ہے کورین 'لو گیم'؟ غازی آباد کی تین بہنوں کی موت کے بعد والدین کو کیا جاننے کی ضرورت ہے
کورین 'Love Game' ایک ٹاسک پرمبنی آن لائن گیم ہے۔ اسے روزانہ انٹرایکٹو چیلنجز کے ذریعے جذباتی لگاؤ پیدا کرنے کیلئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
Published : February 5, 2026 at 5:16 PM IST
حیدرآباد: غازی آباد میں ایک المناک واقعہ پیش آیا جس نے تین نابالغ بہنوں کی جان لے لی۔ اس واقعے نے بچوں میں آن لائن گیمنگ کی لت کے خطرات کی طرف قومی توجہ مبذول کرائی ہے۔ جب پولیس موت کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے، توجہ ایک کورین 'لو گیم' کی طرف مبذول ہوئی جس میں تینوں لڑکیاں بہت زیادہ ملوث تھیں۔ اگرچہ بہت سے والدین اس سے لاعلم ہیں، لیکن اس طرح کے ٹاسک پر مبنی آن لائن گیمز سے نوجوان صارفین پر گہرا نفسیاتی اثر پڑ سکتا ہے۔
کورین 'لو گیم' کیا ہے؟
کورین 'لو گیم' ایک آن لائن، ٹاسک پر مبنی انٹرایکٹو گیم ہے جس کی تھیم اکثر رومانوی اور ورچوئل رشتوں پر ہوتی ہے۔ یہ گیمز کوریائی پاپ کلچر سے متاثر ہیں، بشمول کے- ڈرامہ، کے-پاپ آئیڈل اور محبت کی کہانیاں شامل ہیں۔ یہ موبائل ایپس، ویب سائٹس، یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے دستیاب ہیں اور عام طور پر انھیں بہت ذاتی اور عمیق محسوس کرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
ان گیمز میں، کھلاڑی ایک ورچوئل پارٹنر یا "عاشق" کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کے ساتھ پیغامات، صوتی نوٹ، یا چیٹ کے ذریعے بات چیت کرتا ہے، بعض اوقات کورین زبان میں بھی۔ ورچوئل کردار پیار، توجہ اور جذباتی انحصار کو ظاہر کرتا ہے، جس سے کھلاڑی کو خاص اور جذباتی طور پر جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
گیم کیسے کام کرتا ہے
گیم عام طور پر ٹاسک پر مبنی اسٹرکچر کو فالو کرتا ہے۔ کھلاڑیوں کو گیم میں آگے بڑھنے یا ورچوئل کردار کے ساتھ اپنے "تعلق" کو مضبوط کرنے کے لیے روزانہ ٹاسک پورا کرنا ہوتا ہے۔
ابتدائی کام آسان اور بے ضرر ہوتے ہیں، جیسے:
ورچوئل پارٹنر کے ساتھ باقاعدگی سے چیٹنگ کرنا
لمبے وقت تک آن لائن رہنا
خیالات، احساسات یا تصاویر کا اشتراک کرنا
اسکول یا فیملی ٹائم جیسے "پریشانیوں" سے بچنا
جیسے جیسے کھیل آگے بڑھتا ہے، کام زیادہ مشکل ہوتے جاتے ہیں۔ ان گیمز کے کچھ ورژنز میں 50 تک کام ہوتے ہیں، جو بلیو وہیل چیلنج جیسے خطرناک آن لائن چیلنجز کی طرح بنائے گئے ہیں۔ بعد کے کام تنہائی، جذباتی انحصار، والدین سے چیزیں چھپانا، یا کھیل کے ساتھ ضرورت سے زیادہ وفاداری کو فروغ دے سکتے ہیں۔
یہ کھیل خطرناک کیوں ہیں؟
ان گیمز سے منسلک سب سے بڑا خطرہ جذباتی ہیرا پھیری ہے۔ یہ گیمز، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے، فنتاسی اور حقیقی زندگی کے درمیان کی لکیر کو دھندلا کر دیتے ہیں۔ کھلاڑی یہ ماننا شروع کر سکتے ہیں کہ مجازی دنیا حقیقی رشتوں سے زیادہ اہم ہے۔ کچھ معاملات میں، بچوں کو یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ کھیل چھوڑنے کا مطلب محبت، شناخت یا مقصد کھو دینا ہے۔
غازی آباد کیس میں، پولیس نے رپورٹ کیا کہ بہنیں کورین ثقافت سے بہت زیادہ متاثر تھیں اور دو سال قبل امتحان میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اپنا سارا وقت ایک ساتھ کھیلتے ہوئے گزارا اور اپنے والدین کی جانب سے انہیں روکنے کی کوششوں کی مزاحمت کی۔ لڑکی کے والد چیتن کمار نے کہا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس گیم میں ایسے خطرناک چیلنجز شامل ہیں۔
انھوں نے وضاحت کی کہ لڑکیاں اکثر کوریا کے بارے میں بات کرتی تھیں، اور بعد میں معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نے ٹیم لیڈر کے طور پر کام کیا، دوسروں کے ساتھ اس کی ہدایات پر عمل کیا۔ انہوں نے مزید کہا، "لڑکیوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا اور زیادہ تر گھر کے اندر ہی رہتی تھیں۔"
کیا یہ موت کی وجہ ثابت ہوئی ہے؟
پولیس نے ایک خودکش نوٹ برآمد کیا، لیکن اس میں کسی مخصوص ایپ کا نام نہیں ہے۔ تفتیش کاروں نے کہا کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹ میں لکھا ہے، "معذرت، والد، میں واقعی معذرت خواہ ہوں،" کے ساتھ ایک روتے ہوئے چہرے کا ایموجی ہے۔ تاہم، تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکیوں کا کوریائی ثقافت اور آن لائن گیمنگ سے گہرا جذباتی تعلق تھا۔ گیم کا صحیح کردار ابھی بھی زیر تفتیش ہے۔
والدین کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ والدین کو سمجھنا چاہیے کہ تمام آن لائن گیمز صرف تفریح کے لیے نہیں ہوتے۔ ٹاسک پر مبنی گیمز، خاص طور پر جن میں ورچوئل تعلقات یا کردار ادا کرنا شامل ہے، آہستہ آہستہ بچوں کو حقیقی زندگی پر گیمز کو ترجیح دینے کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ بچے خاندان سے کنارہ کش ہونا شروع کر سکتے ہیں، اسکول میں دلچسپی کھو سکتے ہیں، بیرونی سرگرمیوں سے گریز کر سکتے ہیں، اور جب انہیں فون استعمال کرنے سے روکا جائے تو وہ چڑچڑا پن یا پریشانی ظاہر کر سکتے ہیں۔
بچوں کے رویے میں اچانک تبدیلی ایک اہم انتباہی علامت ہے۔ ان میں ان کے موبائل فون کے استعمال کے بارے میں چھپانا، دیر تک جاگنا، کھانا چھوڑنا، بات چیت سے گریز کرنا، یا سوالات پوچھے جانے پر جذباتی طور پر حساس یا ناراض ہونا شامل ہو سکتے ہیں۔
والدین کو کیا کرنا چاہیے:
بچوں کے اسکرین ٹائم کی نگرانی کریں
ان کے استعمال کردہ ایپس اور گیمز کے بارے میں جانیں
آن لائن تجربات کے بارے میں کھلی گفتگو کی حوصلہ افزائی کریں
لت، تنہائی، یا جذباتی پریشانی کی علامات پر توجہ دیں
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ پہلے انٹرویو میں، اندور میں مقیم ماہر نفسیات کوستبھ بگول نے خبردار کیا کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال صحت عامہ کا سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے موبائل فون کی لت کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں حال ہی میں شائع ہونے والی ایک سروے رپورٹ کا حوالہ دیا۔
سروے کے نتائج کا اشتراک کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "73 فیصد لوگ ڈیجیٹل انحصار سے متاثر ہیں، جب کہ تقریبا 80 فیصد نوجوان خاموشی سے ڈپریشن، پریشانی، موٹاپا، ذیابیطس اور ہارمونل عدم توازن سے لڑ رہے ہیں۔"
تحقیق کے مطابق لوگ ہر سال تقریباً 1800 گھنٹے یا 75 دن موبائل فون پر گزارتے ہیں۔ باگل نے کہا کہ فون کا زیادہ استعمال نیند میں خلل ڈالتا ہے، دماغی رویے میں تبدیلی لاتا ہے اور تھکاوٹ اور کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 10 میں سے 7 ذہنی طور پر بیمار افراد میں موبائل کی لت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ مطالعہ ڈیجیٹل انحصار کو رویے کی لت کے طور پر بیان کرتا ہے اور اسکرین ٹائم کی حدود، ڈیجیٹل ڈیٹوکس، مشاورت، اور والدین کی نگرانی کا مشورہ دیتا ہے۔
کورین 'لو گیم' بمقابلہ بلیو وہیل چیلنج: کیسے ایک جیسے اور مختلف ہیں؟
غازی آباد کے واقعے کا موازنہ کورین 'لو گیم' اور بدنام زمانہ بلیو وہیل چیلنج سے کیا جا رہا ہے، جس نے چند سال قبل دنیا بھر کے حکام کو چوکنا کر دیا تھا۔ اگرچہ دونوں مختلف طریقوں سے خطرناک ہیں، لیکن ان میں کچھ اہم مماثلتیں اور اختلافات ہیں۔
'لو گیم' اور بلیو وہیل چیلنج: مماثلتیں
کورین 'لو گیم' اور بلیو وہیل چیلنج دونوں ٹاسک پر مبنی اسٹرکچر کی پیروی کرتے ہیں۔ کھلاڑیوں کو روزانہ ٹاسک دیے جاتے ہیں جو آگے بڑھنے کے لیے مکمل کیے جائیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ کام جذباتی تنہائی کو فروغ دیتے ہیں، والدین سے چیزیں چھپاتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ اسکرین کا استعمال کرتے ہیں۔
ایک اور بڑی مماثلت نفسیاتی ہیرا پھیری ہے۔ دونوں صورتوں میں، کھلاڑی آہستہ آہستہ حقیقی زندگی کے رشتوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ گیمز چھوڑنے کا خوف پیدا کرتے ہیں اور اس خیال کو فروغ دیتے ہیں کہ گیم خاندان، اسکول یا ذاتی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔
دونوں ہی کمزور صارفین کو نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پر بچوں اور نوعمروں کو جو جذباتی طور پر کمزور اور آن لائن کی نگرانی کے بغیر ہیں۔ گیمز کے ذریعہ فراہم کردہ کنکشن یا مقصد کا احساس زبردست ہوسکتا ہے۔
'لو گیم' اور بلیو وہیل چیلنج: فرق
بلیو وہیل چیلنج کو 50 دن کے چیلنج کے طور پر بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا گیا، جہاں کام چھوٹے سے شروع ہوئے لیکن آہستہ آہستہ پرتشدد اور خود کو نقصان پہنچانے والے، حتمی کام مبینہ طور پر خودکشی پر اکسانے کے ساتھ ہوا۔ یہ خوف، دھمکیوں اور جبر پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا۔
دوسری طرف، کورین 'لو گیم' خوف کی بجائے جذباتی لگاؤ کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے موضوعات رومانوی اور کورین پاپ کلچر کے گرد گھومتے ہیں۔ کھلاڑی ایک ورچوئل کردار کے ساتھ بانڈ کرتے ہیں جو پیار بھرے پیغامات بھیجتا ہے اور کام تفویض کرتا ہے۔ ہیرا پھیری زیادہ لطیف ہے، براہ راست دھمکیوں کے بجائے انحصار اور جنون پر مبنی ہے۔
بلیو وہیل کو عام طور پر میسجنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے گمنام 'ہینڈلرز' کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کورین 'لو گیم' کو اکثر حقیقت پسندانہ ایپ یا آن لائن گیم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس سے والدین کے لیے خطرے کا ادراک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
'لو گیم' اور بلیو وہیل چیلنج: کلیدی خدشات
اگرچہ بلیو وہیل چیلنج واضح طور پر خطرناک تھا، کورین 'لو گیم' ابتدا میں بے ضرر دکھائی دے سکتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ نابالغوں کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے۔
غازی آباد کے واقعے نے بچوں میں آن لائن گیمنگ کی لت کے پوشیدہ خطرات کو اجاگر کیا ہے۔ ماہرین اور حکام کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ جہاں سیکھنے اور تفریح کے مواقع فراہم کرتا ہے، اگر اسے غیر مانیٹر کیا جائے تو یہ بچوں کو نقصان دہ مواد تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔
حکام والدین پر زور دیتے ہیں کہ وہ چوکس رہیں، اپنے بچوں کے اسکرین ٹائم کی نگرانی کریں، اور ان کے استعمال کردہ گیمز اور ایپس سے آگاہ رہیں۔ خاندانوں کے اندر کھلی بات چیت بھی بہت ضروری ہے تاکہ بچے اپنے آن لائن تجربات کا اشتراک کرنے میں آسانی محسوس کریں۔
یہ بھی پڑھیں: