نئے سال میں واٹس ایپ کی نئی اپ ڈیٹ: گروپ چیٹس کے لیے ممبر ٹیگز اور ایونٹ ریمائنڈرز
WhatsApp نے گروپ چیٹس کے لیے ممبر ٹیگز، ٹیکسٹ اسٹیکرز اور ایونٹ ریمائنڈرز کی شروعات کی ہے۔
Published : January 8, 2026 at 12:05 PM IST
حیدرآباد: واٹس ایپ اپنے صارفین کے لیے مسلسل نئے فیچرز متعارف کرا رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ پرانے فیچرز سے بور نہ ہوں۔ نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے اور اس نئے سال کے ساتھ ہی واٹس ایپ نے نئے فیچرز لانے کی شروعات کر دی ہے۔ اس بار واٹس ایپ نے کچھ خاص فیچرز متعارف کرائے ہیں جو صارفین کو اپنے گروپ چیٹ کے تجربے کو مزید بہتر کرنے کے قابل بنائیں گے۔
ان دنوں، واٹس ایپ صرف ایک پیغام رسانی کی ایپ نہیں ہے، بلکہ دوستوں، خاندان، اور ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ چاہے یہ نئے سال کی قراردادوں کو شیئر کرنا ہو، کسی خاص تقریب کی منصوبہ بندی کرنا ہو، یا فٹ بال لیگ جیتنے کے لیے دوستوں کے ساتھ حکمت عملی بنانا ہو، گروپ چیٹس ہر جگہ مفید ہیں۔
New year, new @WhatsApp features: now you can further customize your group chats with member tags, create custom text stickers, and set early event reminders.https://t.co/njKcxYa6H1— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) January 7, 2026
واٹس ایپ کی نئی اپ ڈیٹ خاص طور پر گروپ چیٹس کو زیادہ ذاتی اور منظم بنانے پر مرکوز ہے۔ آئیے ایک ایک کرکے نئی خصوصیات کی کچھ اہم تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
واٹس ایپ کے نئے فیچرز کی فہرست
ممبر ٹیگز: صارفین اب کسی بھی گروپ میں اپنے آپ کو ایک منفرد ٹیگ تفویض کر سکتے ہیں، جو اس گروپ میں ان کے کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک فیملی گروپ میں، آپ "انا کے والد" یا کھیلوں کے گروپ میں "گول کیپر" ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹیگ ہر گروپ کے لیے مختلف طریقے سے سیٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے شناخت اور بات چیت آسان ہو جاتی ہے۔
ٹیکسٹ اسٹیکرز: اب، صرف ایموجیز یا پہلے سے تیار کردہ اسٹیکرز کے بجائے، آپ کسی بھی لفظ کو اسٹیکرز میں تبدیل کرسکتے ہیں۔ اسٹیکر سرچ میں بس ٹیکسٹ ٹائپ کرنے سے اسٹیکر بن جائے گا۔ انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ ان نئے بنائے گئے اسٹیکرز کو پہلے چیٹ میں بھیجے بغیر آپ کے اسٹیکر پیک میں براہ راست شامل کیا جا سکتا ہے۔
ایونٹ ریمائنڈرز: گروپ میں بنائے گئے کسی بھی ایونٹ کے لیے اب کسٹم ریمائنڈر سیٹ کر سکیں گے۔ چاہے یہ پارٹی ہو، میٹنگ ہو یا آن لائن کال ہو، ہر کسی کو وقت سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن موصول ہو گی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کوئی ضرروی پلان چھوٹ نہ جائے۔
ان نئی خصوصیات کے علاوہ، واٹس ایپ پہلے ہی بہت سے مفید ٹولز دیتا آرہا ہے جیسے بڑی فائل شیئرنگ، ایچ ڈی میڈیا، اسکرین شیئرنگ، اور وائس چیٹ۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے گروپ چیٹ کے تجربے میں بہتری لاتی رہے گی۔
