واٹس ایپ اینڈرائیڈ صارفین کے لیے 'نوٹیفکیشن ببلز' فیچر متعارف کرائے گا، استعمال کرنا ہوگا آسان
WhatsApp جلد ہی ایک نیا 'نوٹیفیکیشن بلبلز' فیچر متعارف کرانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسی طرح کی بلبلز فیچر Facebook میسنجرپر پہلےہی دستیاب ہے۔
Published : April 27, 2026 at 1:02 PM IST
حیدرآباد: انسٹنٹ میسجنگ ایپ واٹس ایپ جلد ہی ایک نیا 'نوٹیفیکیشن ببلز' فیچر متعارف کرانے جا رہا ہے، جو اینڈرائیڈ صارفین کے چیٹس کے ظاہر ہونے کے طریقہ کو بدل سکتا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق یہ پلیٹ فارم ایک ایسے سسٹم پر کام کر رہا ہے جو صارفین کو دوسری ایپلی کیشنز استعمال کرتے ہوئے بھی چیٹ کر سکے گا۔
تاہم، یہ فیچر ابھی تک شروعاتی مرحلے میں ہے اور ابھی جانچ کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس سے صارفین کے لیے مسلسل اسکرینوں کو تبدیل کیے بغیر چیٹس کا نظم کرنا آسان ہو جائے گا، جبکہ اینڈرائیڈ کے مقامی انٹرفیس اور ملٹی ٹاسکنگ ٹولز کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے انضمام بھی ہو جائے گا۔
واٹس ایپ جلد ہی میسنجر جیسے چیٹ بلبلز کو اینڈرائیڈ پر لا سکتا ہے
فیچر ٹریکر WABetaInfo کی ایک رپورٹ کے مطابق، میسجنگ ایپ اینڈرائیڈ پر نوٹیفکیشن ببلز کے لیے سپورٹ شامل کرنے پر کام کر رہی ہے۔ یہ فیچر چیٹس کو اسکرین پر فلوٹنگ آئیکون کے طور پر ظاہر کرے گا، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مختلف ایپس استعمال کرتے ہوئے بھی چیٹ قابل رسائی رہے۔
اس فیچر کے ساتھ صارفین ایک چھوٹی چیٹ ونڈو کھولنے کے لیے ببل پر ٹیپ کر سکیں گے اور مکمل ایپلیکیشن لانچ کیے بغیر جواب دے سکیں گے۔ یہ طریقہ فیس بک میسنجر میں پائے جانے والے 'چیٹ ہیڈز' فیچر سے ملتا جلتا ہے۔ تاہم، یہ خصوصیت ابھی تک شروعاتی مراحل میں ہے اور فی الحال کسی بھی بیٹا ورژن میں دستیاب نہیں ہے۔
توقع ہے کہ یہ فیچر آئندہ اپ ڈیٹ میں متعارف کرایا جائے گا۔ یہ ممکنہ طور پر تمام صارفین کے لیے جاری کیے جانے سے پہلے اینڈرائیڈ بیٹا صارفین کے ایک منتخب گروپ کے لیے ابتدائی طور پر متعارف کرایا جائے گا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آئی او ایس نوٹیفکیشن ببلز کو سپورٹ نہیں کرتا، اس لیے آئی فون صارفین اس فیچر کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔
یہ متوقع ہے کہ یہ فیچر ممکنہ طور پر اینڈرائیڈ کے مقامی نوٹیفکیشن سسٹم پر انحصار کرے گا۔ جب کسی انفرادی رابطہ یا گروپ چیٹ سے کوئی پیغام آتا ہے، تو ایک تیرتا ہوا بلبلہ ظاہر ہو سکتا ہے، چاہے آپ فی الحال کوئی اور ایپلیکیشن استعمال کر رہے ہوں۔
یہ بلبلہ بھیجنے والے کی پروفائل تصویر اور واٹس ایپ انڈیکیٹر دکھائے گا۔ اس پر ٹیپ کرنے سے ایک کمپیکٹ چیٹ انٹرفیس کھل جاتا ہے، جس سے فوری جواب دیا جاسکتا ہے۔ مزید برآں، صارفین کے پاس اس خصوصیت کو غیر فعال کرنے کا اختیار ہو سکتا ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ یہ پہل سسٹم کے اندر میسجنگ کے کام کے طریقے کو بڑھانے کے لیے ایک وسیع تر کوشش کا حصہ ہے۔ واٹس ایپ مبینہ طور پر ایسی تبدیلیوں پر کام کر رہا ہے جو بات چیت کو تیز تر اور بغیر کسی رکاوٹ کے اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ نوٹیفکیشن بلبلز چیٹس کو فعال رکھنے میں مدد کریں گے اور صارفین کے لیے ان کے جاری کاموں میں کوئی رکاوٹ پیدا کیے بغیر آسانی سے قابل رسائی ہوں گے۔
اگرچہ نوٹیفکیشن ببلز زیادہ تر اینڈرائیڈ ڈیوائسز پر سپورٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ فیچر اینڈرائیڈ 11 یا اس کے بعد کے ورژن چلانے والے ہینڈ سیٹس پر زیادہ قابل اعتماد طریقے سے کام کرتا ہے، کیونکہ اینڈرائیڈ کے پرانے ورژن کے لیے مخصوص "ڈرا اوور ادر ایپس" کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ نتیجتاً، واٹس ایپ اس خصوصیت کو خصوصی طور پر سپورٹ شدہ اینڈرائیڈ ڈیوائسز تک محدود کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے۔
