واٹس ایپ ویب پر آئے گا وائس اور ویڈیو کالز کا فیچر، ڈیسک ٹاپ ایپ کی ضرورت ہو جائے گی ختم
WhatsApp اپنے Web ورژن میں وائس اور ویڈیو کالز، گروپ کالز، کال لنکس اور شیڈول کالز لانے کی تیاری کر رہا ہے۔
Published : January 22, 2026 at 12:44 PM IST
حیدرآباد: میٹا کی میسجنگ کمپنی واٹس ایپ اپنے ویب صارفین کے لیے ایک بڑی تبدیلی متعارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق جلد ہی واٹس ایپ ویب پر وائس اور ویڈیو کالز دستیاب ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صارفین کو کال کرنے کے لیے اب ونڈوز یا میک کے لیے واٹس ایپ ڈیسک ٹاپ ایپ کو الگ سے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ، صارفین واٹس ایپ ویب براؤزر سے براہ راست کال کر سکیں گے، جس سے صارفین کے لیے واٹس ایپ ویب سے کال کرنا آسان ہو جائے گا۔
واٹس ایپ کے فیچرز کو ٹریک کرنے والی ویب سائٹ WABetaInfo نے اس پیشرفت کی اطلاع دی۔ رپورٹ کے مطابق یہ فیچر اس وقت ڈیولپمنٹ مرحلے میں ہے اور ابھی اسے بیٹا ٹیسٹنگ کے لیے دستیاب نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے اس فیچر کو تمام واٹس ایپ صارفین تک پہنچنے میں وقت لگ سکتا ہے۔
WhatsApp is working on voice and video calls for group chats on Web!— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 19, 2026
WhatsApp is developing group call support for the web client, allowing all users to participate in calls regardless of the device they are using.https://t.co/EdlTwX6Iqy pic.twitter.com/YcivbWwUZ4
رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ ویب پر یہ کالنگ فیچر صرف پرسنل چیٹس تک محدود نہیں رہے گا۔ آپ گروپ چیٹس میں وائس اور ویڈیو کالز بھی کر سکیں گے۔ تاہم، خراب کال کوالٹی اور رکاوٹوں سے بچنے کے لیے گروپ کالز کی حد مقرر کی جا سکتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 32 لوگ ایک گروپ کال میں شامل ہو سکیں گے، لیکن کمپنی نے ابھی تک اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ابتدائی طور پر یہ حد 8 یا 16 افراد تک رکھی جائے۔
واٹس ایپ کال لنک فیچر
صارف کے تجربے کو مزید بڑھانے کے لیے، واٹس ایپ کال لنک فیچر متعارف کروا سکتا ہے۔ یہ فیچر صارفین کو ایک قابل اشتراک لنک بنانے کی اجازت دے گا، جس پر دوسرے لوگ براہ راست وائس یا ویڈیو کال میں شامل ہونے کے لیے کلک کر سکتے ہیں۔ اس سے موبائل، ڈیسک ٹاپ اور ویب جیسے پلیٹ فارمز پر کالز میں شامل ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔
اس کے علاوہ واٹس ایپ ایک شیڈول کال فیچر پر بھی کام کر رہا ہے، جس سے صارفین پہلے سے وائس یا ویڈیو کالز کا شیڈول تیار کر سکتے ہیں۔ اس شیڈول کال میں نام اور تفصیل شامل کرنے کا اختیار ہوگا تاکہ دوسروں کو کال کے مقصد کو سمجھنے میں مدد ملے۔ صارفین کال کے آغاز اور اختتامی وقت کا تخمینہ بھی مقرر کر سکیں گے۔
WABetaInfo کے مطابق، شیڈول کال خود بخود شروع یا ختم نہیں ہوگی، اس کے بجائے، یہ ایک ایونٹ ہوگا، جس میں تمام شرکاء کو پیشگی اطلاع دی جائے گی۔ اس کا انٹرفیس میٹنگ پلیٹ فارم جیسے زوم یا گوگل میٹ جیسا ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، واٹس ایپ ویب کے لیے یہ اپ ڈیٹ آن لائن میٹنگز اور گروپ کالنگ کو آسان بنا سکتا ہے۔
