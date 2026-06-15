واٹس ایپ ویب میں اب گروپ کال کا فیچر، جانیں یہ کیسے کام کرے گا اور نئے فیچرز کیا ہیں
واٹس ایپ ویب اب گروپ وائس اور ویڈیو کالز کو سپورٹ کرتا ہے، جس سے بیک وقت 32 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔
Published : June 15, 2026 at 7:59 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 8:17 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ واٹس ایپ کا ویب ورژن یا براؤزر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ اچھی خبر ہے۔ واٹس ایپ اب اپنے ویب ورژن میں گروپ وائس اور ویڈیو کالنگ لا رہا ہے۔ یہ فیچر پہلے صرف واٹس ایپ موبائل ایپ میں دستیاب تھا لیکن اب اسے براؤزر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
وا بیٹا انفو کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، اس اپ ڈیٹ کو فی الحال منتخب بیٹا صارفین کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے اور آنے والے ہفتوں میں اس کے مزید صارفین تک پھیلنے کی امید ہے۔
فروری میں، واٹس ایپ نے واٹس ایپ ویب پر ون ٹو ون کالنگ متعارف کرائی، جس نے ویڈیو کالز کے دوران اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن اور اسکرین شیئرنگ کو بھی سپورٹ کیا۔ اب، گروپ کالنگ کو ویب پر لایا جا رہا ہے، جو واٹس ایپ ویب کو ایک مکمل طور پر فعال مواصلاتی پلیٹ فارم کے طور پر تیار کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔
نیا فیچر کیسے کام کرے گا
واٹس ایپ ویب پر گروپ کال شروع کرنا کافی آسان ہوگا۔ صارفین کو صرف ایک گروپ چیٹ کھولنے اور چیٹ ونڈو کے اوپری حصے میں کال بٹن پر کلک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد انہیں وائس کال یا ویڈیو کال کے درمیان انتخاب کرنے کا اشارہ ملے گا۔
اس میں خاص بات یہ ہے کہ صارفین تمام گروپ ممبران کو خودکار طور پر کال کرنے کے بجائے اپنی ترجیحات کی بنیاد پر مخصوص لوگوں کو کال کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس فیچر کے ذریعے صارفین واٹس ایپ ویب کے ذریعے 32 افراد سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ موبائل اور ڈیسک ٹاپ ایپس کی حد تک ہے۔
کال لنکس اور ویٹنگ روم بھی دستیاب ہوں گے
واٹس ایپ ویب کے اس اپ ڈیٹ میں کال لنک فیچر بھی شامل ہے۔ صارفین ایک منفرد لنک بنا سکتے ہیں اور اسے کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ انہیں کال میں مدعو کیا جا سکے۔ یہ لنک استعمال کیے بغیر 30 دن تک فعال رہتا ہے، جس کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو کال کے شرکاء پر زیادہ کنٹرول چاہتے ہیں، ویٹنگ روم کا آپشن شامل کیا گیا ہے۔ یہ صارفین کو فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ کون کال میں داخل ہو سکتا ہے اور کون نہیں۔
واٹس ایپ ویب پر گروپ کالنگ کے آغاز کے ساتھ ہی واٹس ایپ نے رازداری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا ہے۔ گروپ کالز کو اسی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ذریعے سپورٹ کیا جائے گا جیسا کہ واٹس ایپ میسجز اور ریگولر کالز۔
صارفین کو اس کے لیے کوئی الگ سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سیکورٹی فیچر خود بخود کام کرے گا۔ یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا یہ نیا فیچر واٹس ایپ ویب پر آیا ہے، کوئی بھی گروپ چیٹ کھولیں اور کال بٹن کو تلاش کریں۔