واٹس ایپ جلد ہی گروپ ممبر ٹیگ فیچر متعارف کرائے گا، جس سے ہر صارف اپنی شناخت ظاہر کر سکے گا
واٹس ایپ ایک نئے فیچر کی جانچ کر رہا ہے جو صارفین کو اپنےگروپ کے ناموں میں کسٹم ٹیگز شامل کرنے کی اجازت دے گا۔
Published : November 22, 2025 at 5:31 PM IST
حیدرآباد: واٹس ایپ نے اپنی گروپ چیٹ سروس میں ایک نیا فیچر شامل کیا ہے۔ کمپنی نے اسے مزید منظم بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک نئی خصوصیت کی جانچ کر رہی ہے جو صارفین کو اپنی مرضی کے مطابق ٹیگز تفویض کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ فیچر فی الحال اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم کے بیٹا صارفین کے لیے لائیو ہے، جس کے ذریعے کمپنی اس نئے فیچر پر فیڈ بیک جمع کرے گی۔ آئیے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ نیا ٹیگ سسٹم کیا کرتا ہے اور یہ صارفین کے لیے کیسے کارآمد ہوگا۔
واٹس ایپ گروپ ممبر ٹیگ کیا ہے؟
ڈبلیو اے بی ٹا انفو کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، اس فیچر کے بارے میں یہ ہیکہ کس طرح کسی دفتر یا ٹیم میں ہر ایک کا کردار ہوتا ہے، جیسے کہ کوچ، منیجر، ماڈریٹر، ایڈیٹر وغیرہ۔ اب آپ واٹس ایپ گروپ میں اپنے نام کے ساتھ ایسا ہی ٹیگ شامل کر سکتے ہیں۔ اس خصوصیت کی کچھ اہم خصوصیات میں شامل ہیں:
ہر صارف اپنا ٹیگ سیٹ کر سکتا ہے۔
ٹیگ کی لمبائی 30 حروف تک ہو سکتی ہے۔
خصوصی حروف، لنکس، یا چیک مارکس قبول نہیں کیے جائیں گے۔
ٹیگ صرف اس گروپ میں نظر آئے گا جہاں اسے سیٹ کیا گیا تھا۔
گروپ ایڈمنز مداخلت نہیں کر سکتے۔
ڈیوائسز کو دوبارہ انسٹال کرنے یا تبدیل کرنے کے بعد بھی ٹیگ کو نہیں ہٹایا جائے گا۔
ٹیگ موجودہ اور نئے دونوں گروپوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
یہ فیچر آپ کو گروپوں، خاص طور پر کلاس گروپس، آفس پروجیکٹس، سپورٹس ٹیموں، کمیونٹی گروپس، یا کسی بھی موضوع پر مبنی گروپس میں واضح طور پر اپنی شناخت کرنے میں مدد کرے گا۔
ٹیگز کی مثالیں۔
پراجیکٹ مینیجر
کوچ
ڈیزائینر
ماڈیٹر
رائٹر
آرگنائیزر
ٹیم لیڈر
اپناے گروپ میں ٹیگ کیسے شامل کریں؟
مرحلہ 1: واٹس ایپ کھولیں اور جس گروپ کو آپ ٹیگ کرنا چاہتے ہیں اسے کھولیں۔
مرحلہ 2: گروپ کی معلومات پر جائیں اور فہرست میں اپنا نام ٹیپ کریں۔
مرحلہ 3: اپنا مطلوبہ ٹیگ ٹائپ کریں۔
مرحلہ 4: کلک کریں محفوظ کریں، اور آپ کا ٹیگ پورے گروپ کو نظر آئے گا۔
مزید پڑھیں: آکسیجن او ایس سکسٹین کے ساتھ بھارت میں ون پلس ففٹین آر اسمارٹ فون لانچ، خصوصیات جانیں
اب کون اسے استعمال کر سکتا ہے؟
یہ فیچر فی الحال WhatsApp Beta for Android (v2.25.17.42)، یا Android OS پر WhatsApp بیٹا صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ تاہم، یہ جلد ہی تمام صارفین کے لیے متعارف کرایا جائے گا۔